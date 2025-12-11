Gục ngã trước Man City, Real Madrid rơi vào khủng hoảng

Tiếp đón Man City trên sân nhà, Real Madrid đặt mục tiêu chiến thắng và HLV Xabi Alonso bất ngờ không đưa Mbappe vào đội hình xuất phát. Bên phía Man City, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Doku và Haaland.

Real Madrid là đội vươn lên dẫn trước (Ảnh: Getty).

Real Madrid đẩy cao đội hình và ngay ở phút thứ 2, Vinicius bị Matheus Nunes phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Clement Turpin ban đầu chỉ tay vào chấm 11m, nhưng công nghệ VAR xác định va chạm xảy ra ngoài khu vực cấm địa, khiến đội chủ nhà mất cơ hội ghi bàn.

Trận đấu diễn ra giằng co, hai đội chơi quyết liệt nhưng không tạo ra được cơ hội rõ rệt. Đến phút 28, từ tình huống phản công rất nhanh, Jude Bellingham chuyền bóng để Rodrygo băng xuống dứt điểm chéo góc đánh bại Gigi Donnarumma, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Đây là bàn thắng chấm dứt chuỗi 32 trận tịt ngòi của tiền đạo người Brazil cho Real Madrid. Mặc dù vậy, sự lơi lỏng trong phòng ngự khiến niềm vui của Real Madrid không kéo dài được lâu.

Man City ngược dòng giành chiến thắng 2-1 (Ảnh: Getty).

Phút 36, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Josko Gvardiol bật cao hơn Bellingham và thực hiện cú đánh đầu rất căng khiến Courtois vất vả cản phá. Nico O’Reilly ập vào đá bồi gỡ hòa 1-1 cho Man City.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở cuối hiệp 1, công nghệ VAR xác định trung vệ Antonio Rudiger đã kéo ngã Erling Haaland trong vòng cấm. Man City được hưởng phạt đền và chính tiền đạo người Na Uy lạnh lùng thực hiện thành công, đưa Man City vượt lên dẫn 2-1.

Đại diện nước Anh suýt có bàn thắng thứ ba ở những phút bù giờ nhưng thủ môn Courtois đã có liên tiếp hai pha cứu thua xuất sắc từ những cú dứt điểm của Haaland và Bernado Silva.

Thất bại trước Man City khiến Real Madrid rơi vào khủng hoảng (Ảnh: Getty).

Real Madrid dồn đội hình tấn công mạnh mẽ ở hiệp 2, Rodrygo tiếp tục là điểm sáng, liên tục xuyên phá hàng thủ Man City. Bellingham và Vinicius cũng có cơ hội rất rõ ràng, nhưng cả hai đều dứt điểm vô duyên trong sự sốt ruột của HLV Xabi Alonso.

Man City chủ động lùi sâu đội hình, kiểm soát tốt hàng thủ và bảo toàn tỷ số cho tới khi trọng tài chính Turpin thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Đây là chiến thắng xứng đáng dành cho đoàn quân HLV Pep Guardiola khi họ thể hiện được bản lĩnh ở thời điểm then chốt.

Về cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Endrick đánh đầu dội xà ngang khung thành của Donnarumma. Gục ngã 1-2 trước Man City, Real Madrid rơi vào khủng hoảng với hai trận thua liên tiếp trên sân nhà Bernabeu và HLV Xabi Alonso có nguy cơ phải ra đường.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carreras, Rudiger, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Ceballos, Vinicius, Rodrygo, Garcia.

Bàn thắng: Rodrygo (28').

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Foden, Cherki, Doku, Haaland.

Bàn thắng: O'Reilly (35'), Haaland (43', pen).