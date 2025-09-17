Cha nằm thoi thóp, mẹ không kiếm nổi 1 triệu đồng để con đến trường

Trong căn nhà chật chội, xuống cấp, anh Lưu Sùng Tạo (45 tuổi, trú tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk) nằm thoi thóp trên giường bệnh. Cạnh đó là chiếc máy oxy chạy đều, hỗ trợ từng nhịp thở yếu ớt của anh.

Khi thấy đoàn công tác của xã đến thăm, anh Tạo ra hiệu cho vợ là chị Bế Thị Tươi (44 tuổi) tháo mặt nạ oxy. Giọng thều thào trong hơi thở đứt quãng, anh nói: “Xin hãy giúp cho 2 con tôi được đến trường”. Dứt lời, anh ôm ngực, nước mắt tuôn trào. Chị Tươi vội bước đến, nhanh chóng đeo lại mặt nạ để chồng tiếp tục thở.

Cha nằm thoi thóp cầu xin sự giúp đỡ để 2 con được đến trường (Video: Trung Thi).

Trước khi phát bệnh, anh Tạo làm nghề thợ “đụng”, từ phụ hồ, đến chặt mía, nhổ cây mì… Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng anh luôn chăm chỉ, tằn tiện từng đồng để lo cho 2 con gái ăn học. Con gái lớn hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), con gái út học lớp 7.

Hơn 4 tháng trước, anh Tạo cảm thấy cơ thể suy yếu, thường xuyên chóng mặt, xây xẩm. Khi đi khám tại TPHCM, bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.

Gia đình 4 thành viên của nhà anh Tạo (Ảnh: Trung Thi).

Thương chồng, chị Tươi chạy vạy khắp nơi vay mượn, đưa anh vào điều trị tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM.

Chị cho biết, việc điều trị rất tốn kém, nhiều loại thuốc không thuộc danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả. Vì vậy, cứ vài ngày, gia đình phải chi 10-20 triệu đồng để thanh toán viện phí và mua thuốc. Số tiền hơn 200 triệu đồng mà cả nhà vay mượn, tích góp dần cạn kiệt.

Hết kinh phí, chị tiếp tục vay ngân hàng 90 triệu đồng để chạy chữa cho chồng, nhưng số tiền này cũng nhanh chóng tiêu hết. Không còn khả năng chi trả viện phí, gia đình phải xin xe cấp cứu 0 đồng của các đơn vị từ thiện đưa anh về nhà, dùng máy thở oxy để cầm cự.

Thấy chồng nằm thoi thóp, chị Tươi định vay thêm một khoản lãi “nóng” để lo viện phí, nhưng anh Tạo kiên quyết từ chối. Anh không muốn vợ con mang thêm gánh nặng nợ nần.

Biết vợ định vay thêm lãi "nóng" để chạy chữa cho mình, anh Tạo ngăn cản vì không muốn vợ con mang thêm gánh nặng nợ nần (Ảnh: Trung Thi).

“Anh nói, có vay thêm 100 triệu đồng cũng chỉ kéo dài thêm được hơn một tháng. Nhưng khoản nợ ấy sẽ trở thành gánh nặng cho 3 mẹ con, không biết đến bao giờ mới trả xong”, chị Tươi nghẹn ngào nói.

Chị Tươi gác lại mọi công việc, khăn gói theo chồng vào TPHCM để chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Từ đó, không còn ai lo kinh tế, cuộc sống gia đình vốn đã thiếu thốn nay càng thêm túng quẫn.

Nay con gái lớn chuẩn bị trở lại Trường Đại học Quy Nhơn, chị Tươi cố gắng lục tìm khắp trong nhà mong gom đủ 1 triệu đồng lo tiền xe, tiền ăn uống cho con, nhưng mãi vẫn không đủ. "Nhìn cháu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lòng tôi đau như cắt", chị nghẹn ngào chia sẻ.

Từ ngày chồng đổ bệnh, chị Tươi luôn túc trực để chăm sóc (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Văn Đại, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 10, xã Sông Hinh cho biết, trước đây gia đình anh Tạo vốn đã khó khăn, nay anh lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến tình cảnh càng thêm bi đát.

“Gia đình anh Tạo hiện đã kiệt quệ về kinh tế. Một mình chị Tươi phải lo thuốc thang cho chồng, lại gồng gánh chuyện học hành của 2 con là điều gần như không thể. Địa phương rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ từ các bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm”, ông Đại chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh xác nhận, anh Tạo đang mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch xã Sông Hinh cho biết thêm, địa phương đang làm thủ tục để anh Tạo được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định, nhằm giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình.