Bỏ bằng tốt nghiệp THCS: Bớt thủ tục hành chính, giảm áp lực

Bỏ bằng tốt nghiệp THCS là một điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua, sáng 10/12.

Luật quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân là văn bản thể hiện dưới dạng giấy hoặc số được cấp cho người học khi tốt nghiệp THPT; người học hoàn thành chương trình giáo dục, chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra của trình độ tương ứng trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, theo quy định của Luật Giáo dục sửa đổi gồm bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung học nghề, bằng trung cấp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù.

Học sinh tốt nghiệp THCS ở TPHCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Như vậy, so với quy định hiện hành, luật vừa sửa đổi đã bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp THCS. Học sinh học hết chương trình nếu đủ điều kiện sẽ được hiệu trưởng nhà trường xác nhận hoàn thành chương trình học.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Như vậy, từ năm 2026, sẽ không còn bằng tốt nghiệp THCS.

Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS trong văn bằng hệ thống giáo dục quốc dân được rất nhiều người ủng hộ khi xuất phát từ thực tế, văn bằng này không còn giá trị. Trong khi việc duy trì bằng tốt nghiệp THCS có thể kéo theo những áp lực và thủ tục hành chính không đáng có.

Chị Lê Thùy Thanh Trang, ở phường Thủ Đức, TPHCM cho biết, có hai con học cấp 2, cho hay chị ủng hộ việc chính thức bỏ bằng tốt nghiệp THCS. Việc này giảm áp lực học tập vô hình và cả áp lực thủ tục hành chính vào một “tấm bằng” không còn mấy giá trị thực tế.

Các con hoàn thành chương trình lớp 9 có thể dễ dàng chọn thi vào lớp 10 THPT hoặc học nghề mà không bị phụ thuộc vào một tấm bằng. Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS thuận lợi hơn cho việc phân luồng cũng như lựa chọn con đường học tập phù hợp sau khi hoàn thành chương trình mà không phải “ràng buộc” phải có thêm một tấm bằng.

Theo chị Trang, bằng tốt nghiệp THCS không phải là căn cứ để tuyển lao động, các doanh nghiệp không yêu cầu và không xem đây như một bậc trình độ để tuyển dụng. Như vậy, việc giữ một tấm bằng không được sử dụng, chỉ còn mang tính hình thức là không cần thiết.

“Nếu không bỏ bằng tốt nghiệp THCS, xem đây là điều kiện bắt buộc thì như giữ lại một “món nợ hành chính”. Việc mất bằng, hỏng bằng hay chờ cấp lại đều có thể gây phiền hà, công sức, thời gian không đáng có.

Trong khi chỉ cần xác nhận hoàn thành chương trình THCS là có thể giải quyết mọi nhu cầu. Việc bỏ bằng tốt nghiệp không mất gì mà lại “giải phóng” được nhiều áp lực”, chị Thuỳ Trang bày tỏ.

Ông Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, TPHCM, ủng hộ với việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS vì thực tế, bằng tốt nghiệp THCS không có giá trị trên thị trường lao động.

Việc bỏ tấm bằng này vừa tránh lãng phí, vừa tạo điều kiện để phổ cập giáo dục, bớt đi thủ tục hành chính để học sinh thuận lợi lựa chọn hướng đi sau khi hoàn thành chương trình THCS.

Việc bỏ bằng, chuyển sang xác nhận hoàn thành chương trình sẽ giúp học sinh hoàn tất bậc học mà không vướng thủ tục hành chính.

Đồng thuận việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, TPHCM, cho biết việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS phù hợp với thực tế hiện nay.

Bằng tốt nghiệp THCS theo xu hướng bây giờ không có mấy giá trị, việc bỏ ra khỏi hệ thống văn bằng sẽ giúp bớt áp lực không cần thiết và thủ tục hành chính.

Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính và phù hợp với mô hình quản lý trên tinh thần "nơi nào dạy, nơi đó xác nhận". Đồng thời cũng giúp giảm bớt đầu mối, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Theo quy định hiện nay, học sinh sau khi học hết chương trình THCS nếu đủ điều kiện theo quy định sẽ được công nhận tốt nghiệp THCS và được cấp bằng tốt nghiệp THCS. Từ năm học 2024-2025, bằng tốt nghiệp THCS đã bỏ xếp loại.