Sau lũ lịch sử, người dân kỳ vọng về dự án nhà phao

Phóng viên Dân trí trở lại thăm thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), nhiều người dân nơi đây đang tất bật khôi phục lại cuộc sống sau sự tàn phá của trận mưa lũ lịch sử.

Ký ức chạy lũ vẫn còn nguyên trong tâm trí của nhiều người dân thôn Định Trung 2. Nhớ lại trận lũ lịch sử, nhiều người thốt lên: “Chỉ cần chậm một chút, chúng tôi không biết liệu mình còn tồn tại trên cõi đời này không”.

Xã Tuy An Bắc chìm trong biển nước, hơn 5.000 nhà dân bị ngập trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua (Ảnh: Quốc Triều).

Sống trên địa bàn năm nào cũng bị ngập lụt, người dân thôn Định Trung 2 bày tỏ sự phấn khởi khi biết dự án nhà phao chống lũ của báo Dân trí sắp được triển khai.

Với nhiều gia đình từng phải chạy lũ trong đêm, sống nhiều ngày trên gác tạm hoặc ở nhờ nhà tầng của hàng xóm, dự án nhà phao là cơ hội để họ thoát khỏi nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa lũ.

Đang phơi những bao lúa sót lại sau lũ, bà Nguyễn Thị Phương (59 tuổi, thôn Định Trung 2) rất trông chờ vào việc triển khai nhà phao chống lũ cho bà con của thôn.

Người dân bày tỏ mong muốn có căn nhà phao, giúp an tâm khi mùa mưa lũ về (Ảnh: Thúy Diễm).

"Tối 19/11, nước lũ dâng rất nhanh, hôm đó chỉ có mình tôi ở nhà, chồng đi làm xa không về kịp. Tôi phải trèo lên trần nhà, dùng con dao cạy từng tấm ngói đến chảy cả máu tay để chui ra ngoài mới thoát thân được. Nếu hôm đó có sẵn nhà phao, người dân chúng tôi sẽ thoát cảnh ngồi nóc nhà và sẽ an tâm hơn nhiều khi mưa lũ về", bà Phương chia sẻ.

Theo bà Phương, trận lũ đột ngột đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân, khiến bà con khó khăn để có thể tự bỏ tiền làm nhà phao. Do đó, dự án nhà phao chống lũ của báo Dân trí như thắp lên tia hy vọng mới về nơi tránh trú an toàn vào mùa lũ.

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua, bà Phương phải phá ngói, chui lên nóc nhà để giữ mạng sống (Ảnh: Thúy Diễm).

Không chỉ riêng bà Phương, nhiều hộ dân khác của thôn Định Trung 2 cũng mong chờ dự án như “phao cứu sinh” khi nước lũ dâng.

"Sau khi chứng kiến trận lũ lớn dữ dội và khó lường, tôi rất trông mong dự án nhà phao được triển khai sớm. Mùa nắng, nhà phao như một nhà kho để chứa nông sản, còn vào mùa mưa lũ, căn nhà này là cứu cánh cho chúng tôi", ông Nguyễn Hậu (67 tuổi) tâm sự.

Cũng theo ông Hậu, nhà phao sẽ phát huy được công năng vào mùa mưa lũ khi đặt ở địa điểm phù hợp là nơi có mặt bằng phẳng, không nằm dưới đường dây điện, không nằm sát với cây cối rậm rạp.

Bà con vùng lũ trông mong dự án nhà phao chống lũ sớm được triển khai (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại xã Đồng Xuân, nhiều người dân tại thôn Tân Hòa, Tân Bình rất kỳ vọng dự án sẽ sớm được thực hiện.

“Chúng tôi mong dự án sớm được khởi công để bà con không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi nghe dự báo mưa lớn, lũ về. Mô hình nhà phao còn giúp người dân đảm bảo an toàn tính mạng, bảo vệ tài sản, cũng như giúp duy trì sinh hoạt tối thiểu trong thời gian bị cô lập do nước lũ dâng cao", bà Võ Thị Bảy (56 tuổi, trú thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân) bày tỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết, dự án nhà phao Dân trí được xem là giải pháp hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ và tần suất mưa lũ.

Trong trận mưa bão vừa qua, người dân Đắk Lắk phải vất vả chạy lũ đến nơi tránh trú an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

“Chúng tôi đánh giá đây là mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Việc triển khai quy mô lớn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí khắc phục hậu quả mưa lũ. Người dân địa phương nghe tin có dự án nhà phao Dân trí đã rất vui mừng, trông chờ công trình rất ý nghĩa này", ông Tiến cho hay.

Báo Dân trí từng triển khai dự án 50 nhà phao chống lũ, tặng người dân tại tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) sau trận mưa bão năm 2020 (Ảnh: Tiến Thành).