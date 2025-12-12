Không để lợi dụng cổ phần hóa nhằm thâu tóm đất đai đem bán

Ngày 12/12, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự thảo Nghị định giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Không phải cổ phần để người ta lấy đất đem bán

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị đại diện các bộ, ngành thảo luận chi tiết các nội dung còn ý kiến khác nhau đối với dự thảo, nhất là việc có tính giá trị quyền sử dụng đất, thuê đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa hay không.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phải thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo, đề xuất các giải pháp hợp lý, hiệu quả, nhằm "bịt kín các lỗ hổng pháp lý", bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với thực tiễn. Qua đó, vừa thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, vừa tránh tình trạng doanh nghiệp sau cổ phần hóa chuyển mục đích sử dụng đất nhằm thu lợi từ địa tô chênh lệch, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ xem xét ban hành theo quy định.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ rằng Nghị định ban hành ra phải thực hiện được, chứ "ban hành chỉ để ban hành mà không thực hiện được thì không có ý nghĩa".

Sau khi nghe đại diện Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý kiến rất trách nhiệm của đại diện các bộ, ngành, đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp và ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ xem xét ban hành kịp thời.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết của công tác cổ phần hóa để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đạt yêu cầu, do còn vướng mắc về quy định, nhất là liên quan đến đất đai…

Do vậy, sau khi được ban hành, nghị định vừa phải tháo gỡ được các vướng mắc, vừa không để xảy ra thất thoát tài sản của Nhà nước, vừa thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ rằng mục tiêu là sau cổ phần hóa, phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, chứ không phải cổ phần hóa để người ta vào "mua cổ phần nhằm lấy đất đem bán".

Không để kiểm tra, giám sát ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh các yêu cầu là phải quản lý chặt chẽ, bịt các "lỗ hổng" pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình cổ phần hóa; nghiêm cấm việc lợi dụng cổ phần hóa để làm thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước; việc cổ phần hóa phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về vấn đề "giá trị quyền sử dụng đất có tính vào giá trị doanh nghiệp hay không", Phó Thủ tướng nêu quan điểm rằng đối với đất đã nộp tiền thuê đất 1 lần, người ta đã nộp tiền rồi thì đương nhiên phải tính vào giá trị doanh nghiệp. Đối với đất thuộc diện thuê đất hằng năm, nếu chưa nộp thì chưa tính vào giá trị doanh nghiệp. Điều này là phù hợp với Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương.

Về quản lý sử dụng đất sau cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Theo lãnh đạo Chính phủ, Luật Đất đai không cấm chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng vấn đề là "cho chuyển mục đích sử dụng đất hay không và chuyển mục đích theo hình thức nào là do người có thẩm quyền quyết định". Luật Đất đai quy định rất chặt chẽ nội dung này.

Do đó, dự thảo Nghị định phải thiết kế, diễn đạt quy định này sao cho hợp lý, chặt chẽ, đúng quy định của Luật Đất đai, dễ hiểu, dễ thực hiện, để đảm bảo quyền chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp, đồng thời không để xảy ra thất thoát, lãng phí khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với nội dung bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu phải quy định rõ về điều chuyển vốn hay cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước khác; bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước cho người lao động và bán cổ phần ra ngoài.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho ý kiến đối với các quy định về tiêu chuẩn nhà đầu tư chiến lược; việc Bộ Tài chính tham gia Ban Chỉ đạo và một số chi tiết liên quan đến cách diễn đạt trong dự thảo… và yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu, hoàn thiện dự thảo kèm theo giải trình cụ thể để trình các thành viên Chính phủ, Chính phủ.

Đối với dự thảo Nghị định giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.