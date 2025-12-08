Vợ ung thư vú chăm chồng mắc 2 bệnh ung thư trong cảnh khốn cùng

Vợ ung thư vú chăm chồng mắc ung thư hệ tiêu hóa trong cảnh khốn cùng (Video: Hương Hồng).

Tận cùng nỗi đau khi 2 vợ chồng cùng mang “án tử”

Giữa những dãy hành lang ngập mùi thuốc khử trùng của khoa Ung bướu, Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng), chị Nguyễn Thị Châm (SN 1979, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh.

Vừa trải qua đợt truyền hóa chất điều trị căn bệnh ung thư vú nên chị Châm khá mệt mỏi. Gương mặt người phụ nữ 46 tuổi phù nề, xanh xao. Chị đội chiếc mũ vải đã sờn để che đi mái đầu trọc lốc do nhiều lần truyền hóa chất khiến tóc rụng hết.

Năm 2023, anh Bình phát hiện mắc GIST dạ dày (một dạng ung thư của hệ tiêu hóa) và ung thư gan (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Châm vô cùng lo lắng, đôi mắt đau đáu hướng về phía giường bệnh, nơi người chồng mắc căn bệnh GIST dạ dày (Gastrointestinal Stromal Tumor - một dạng ung thư hệ tiêu hóa) và ung thư gan, đang được các bác sĩ thăm khám.

“Anh ấy yếu lắm, chẳng ăn uống được gì! Có hôm, truyền thuốc xong, em phải bón từng thìa cháo cho anh. Nhìn chồng vật vã vì đau, em chỉ biết quay mặt đi mà khóc…”, giọng chị Châm nghẹn lại.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Châm kể về hoàn cảnh gia đình. Chồng chị (anh Nguyễn Văn Bình, SN 1975) vốn chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ngoài canh tác trên 2 sào ruộng, anh xin đi phụ hồ. Còn chị Châm thì làm công nhân thời vụ.

Đầu năm nay, chị Châm phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 3, đã phẫu thuật cắt ngực phải (Ảnh: Hương Hồng).

Vợ chồng chị tằn tiện, chắt bóp từng đồng tiền thấm đẫm mồ hôi để trang trải cuộc sống đạm bạc và nuôi 2 con gái ăn học.

Năm 2023, khi đi phụ hồ, anh Bình thấy mệt mỏi, bụng đau âm ỉ… Chỉ sau một thời gian ngắn, người đàn ông trụ cột gia đình sụt cân nhanh chóng. Xin nghỉ làm, vợ chồng chị Châm đưa nhau đi bệnh viện khám.

Cầm tờ giấy ghi kết quả, 2 vợ chồng run rẩy như trời sụp dưới chân: Anh Bình cùng lúc mắc 2 căn bệnh ung thư.

Ngay sau đó, anh Bình phải trải qua ca phẫu thuật cắt dạ dày và đốt sóng cao tần RFA cùng nút mạch gan tại Hà Nội. Sau phẫu thuật, anh được chuyển về Bệnh viện Kiến An điều trị bằng thuốc đích để duy trì sự sống.

Nỗi bất hạnh của gia đình anh Bình, chị Châm chưa dừng lại. Đầu năm nay, chị Châm thấy hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, khó thở… Nghĩ cơ thể mệt mỏi do thức đêm chăm chồng, chị chủ quan không đi khám.

Vừa trải qua đợt truyền hóa chất ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chị Châm vội vã sang Bệnh viện Kiến An chăm sóc chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Đến khi những triệu chứng ngày càng dày hơn, ngực sưng tấy và đau nhức, chị Châm mới đến bệnh viện khám. Một lần nữa, cả gia đình rơi vào vực thẳm khi bác sĩ thông báo chị mắc ung thư vú giai đoạn 3.

“Ngày biết tin mình lại mang "án tử", em chỉ thấy trước mắt tối sầm. Các con còn chưa trưởng thành, sau này ai lo cho chồng và con…”, chị Châm nhớ lại.

Từ tháng 2, chị bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Mỗi đợt truyền hóa chất khiến chị mệt lả, tóc rụng, da xanh xao. Thế nhưng, vừa kết thúc đợt điều trị, chị lại vội vã sang Bệnh viện Kiến An chăm chồng.

“Có hôm, em ngồi chờ chồng ngoài hành lang, mệt quá thiếp đi. Tỉnh dậy, em thấy y tá đang đẩy chồng vào phòng cấp cứu. Họ đi rất nhanh, em chạy theo mà vấp ngã mấy lần. Em cứ ngỡ chồng bỏ mẹ con em mà đi… ”, chị Châm khóc nấc.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Kiến An luôn tận tâm, nỗ lực, cố gắng cứu chữa cho anh Bình (Ảnh: Hương Hồng).

Bố mẹ cùng mắc ung thư, con gái lớn của anh chị phải nghỉ học, đi làm công nhân; con gái thứ 2 đỗ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhưng do dự không muốn nhập học. Cả gia đình phải động viên, tiếp thêm niềm tin để em tiếp tục con đường học vấn.

Vay nợ hơn 300 triệu đồng, gia đình lâm cảnh khốn cùng, phải rao bán nhà

Cả 2 vợ chồng cùng mang “án tử”, phải vật lộn để níu kéo sự sống. Trong khi gia đình gần như không còn thu nhập thì chi phí thuốc men, đi lại và sinh hoạt tiêu tốn 12–15 triệu đồng/tháng. Các khoản nợ đã hơn 300 triệu đồng, để tiếp tục chữa trị, chị Châm đành rao bán căn nhà đang ở.

Cùng mang “án tử”, để níu kéo sự sống của 2 vợ chồng, chị Châm đã phải vay nợ hơn 300 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đặng Văn Sinh, khoa Ung bướu, Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cho biết:

“Bệnh nhân Nguyễn Văn Bình được chẩn đoán GIST dạ dày, đã phẫu thuật cắt dạ dày đầu năm 2023 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau đó, anh Bình phát hiện ung thư gan và đốt sóng cao tần RFA và nút mạch gan ở Bệnh viện K. Hiện bệnh nhân điều trị thuốc đích ở Bệnh viện Kiến An với chi phí 6-7 triệu đồng/tháng.

Hoàn cảnh của anh Bình thật sự rất khó khăn. Cả 2 vợ chồng đều mang bệnh hiểm nghèo, trong khi kinh tế gia đình đã lâm vào kiệt quệ. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để vợ chồng anh Bình có điều kiện tiếp tục điều trị, giành lại sự sống…”.