Ukraine tìm cách phá thế bế tắc trên bàn cờ chiến thuật với Nga

Binh sĩ Ukraine khởi động UAV trên tiền tuyến (Ảnh: Forbes).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với SkyNews, Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã nêu chiến lược hiện tại của ông đối với Nga, tập trung vào việc bào mòn tối đa sức mạnh quân đội Nga.

Trong một cuộc chiến tiêu hao, điều này có nghĩa là Ukraine phải đối phó với nguồn nhân lực và trang bị áp đảo của Nga mà vẫn bảo toàn lực lượng và vũ khí của mình.

Trong 3 năm qua, Ukraine đã nỗ lực khắc phục bất lợi này bằng việc sử dụng rộng rãi UAV, nhưng Nga cũng tung ra hàng loạt vũ khí và chiến thuật mới. Trong bối cảnh tiền tuyến đang có lợi thế nghiêng về Nga, Ukraine phải tìm mọi cách sáng tạo để khắc phục điểm yếu về tiềm lực quân sự.

Trong khi UAV thường được sử dụng cho trinh sát, giám sát hoặc tấn công chính xác, các binh sĩ Ukraine hiện đang dùng chúng cho mục đích tâm lý chiến và nghi binh trên chiến trường.

Một số UAV Ukraine đã được trang bị loa phát các bản ghi âm phương tiện quân sự. Những tín hiệu âm thanh giả này khiến lực lượng Nga điều động UAV trinh sát và UAV tấn công cảm tử vào mục tiêu mà họ tin là mối đe dọa đang tiến đến. Điều này làm lãng phí nguồn lực của Nga vì UAV tấn công cảm tử không thể thu hồi, đồng thời buộc các đơn vị Nga phải lộ vị trí. Trong khi đó, Ukraine gần như không tiêu tốn nhiều nguồn lực, nhất là khi UAV có thể được tái sử dụng.

Ngoài ra, UAV của Ukraine cũng phát ra các bản ghi âm tiếng Nga mô phỏng tiếng kêu cứu nhằm khiến binh sĩ Nga rời khỏi vị trí an toàn, khiến họ dễ bị tấn công bằng pháo binh hoặc UAV tấn công đã được bố trí sẵn. Khi lực lượng Nga lộ diện hơn, các đòn đánh này hiệu quả hơn, làm tăng mức độ tiêu hao của Nga trong khi giảm chi phí của Ukraine.

Mặt khác, trong vài tuần qua, lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể tại Kharkov, Pokrovsk và Huliaipole do sương mù dày và mưa lạnh làm giảm hiệu quả của các UAV kiểu FPV của Ukraine.

Điều kiện thời tiết này hạn chế tầm nhìn, khiến các binh sĩ điều khiển UAV Ukraine khó phát hiện mục tiêu. Ngoài ra, gió và mưa khiến khả năng bay không ổn định, đặc biệt ở độ cao lớn, khiến các đòn tấn công chính xác gần như không thể thực hiện.

Do tầm quan trọng của UAV trong hệ thống phòng thủ, lực lượng Ukraine đã nhanh chóng tìm ra giải pháp bằng cách đưa robot mặt đất vào phối hợp tác chiến. Những robot này ẩn dọc theo hướng tiến công của Nga, theo dõi các tuyến đường để phát hiện xe cơ giới. Khi phát hiện xe Nga, robot gửi thông tin vị trí và hướng di chuyển cho binh sĩ điều khiển UAV Ukraine.

UAV tấn công sau đó tiếp cận theo trục đường, bay thấp để tránh gió mạnh. Lợi dụng sương mù làm phương tiện che giấu, UAV chờ xe Nga lọt vào vị trí rồi tấn công. Cách tiếp cận này được cho là đã phá hủy nhiều xe bọc thép Nga, làm chậm đà tiến của đối phương.

Bên cạnh đó, khi binh sĩ Ukraine tiếp tục sáng tạo chiến thuật UAV mới, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang phát triển và đưa vào sử dụng các UAV ngày càng tiên tiến.

Trong 3 năm qua, Ukraine đã sản xuất các UAV hiện đại với khả năng điều hướng cải tiến, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và khả năng tấn công bầy đàn. Những phát triển này là cần thiết để UAV Ukraine duy trì tính hiệu quả trên chiến trường, trong bối cảnh Nga cũng triển khai nhiều công nghệ đối kháng UAV hiện đại hơn.

Những UAV tiên tiến này đang được đưa nhanh ra tiền tuyến, nơi binh sĩ có thể thử nghiệm trong chiến đấu và phát triển chiến thuật phù hợp với các khả năng mới. Chiến trường đã trở thành nơi thử nghiệm thực tế, nơi lực lượng Ukraine tinh chỉnh cách vận hành UAV dựa trên mối đe dọa, địa hình và điều kiện thay đổi. Khi chiến sự tiếp diễn, sự thích ứng về chiến thuật UAV của Ukraine sẽ tiếp tục là một trong những lợi thế quan trọng nhất, định hình cả chiến trường.