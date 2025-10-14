Báo Dân trí tiếp nhận 200 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ tỉnh Bắc Ninh

Đại diện báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Tú Mai, Phó Chánh Văn phòng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã tin tưởng, đồng hành cùng Dân trí trong các Chương trình Nhân ái từ nhiều năm nay.

Sự đóng góp của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cũng như Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành giúp người dân ở các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, tái thiết cuộc sống sau cơn bão số 11 (Matmo) là điều rất đáng quý, thể hiện nghĩa cử, truyền thống cao đẹp của người Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tú Mai, Phó Chánh văn phòng báo Dân trí (bên phải) trân trọng đón nhận số tiền 200 triệu đồng từ Chuyên gia Trị liệu Tâm trí Nguyễn Thị Lanh, đại diện Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành, ủng hộ người dân Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 11 gây ra (Ảnh: Tiến Tuấn).

Toàn bộ số tiền Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành ủng hộ sẽ được báo Dân trí phối hợp với địa phương nhanh chóng tiến hành hỗ trợ bà con nhân dân và các em học sinh tỉnh Bắc Ninh ổn định cuộc sống.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7h ngày 13/10, tổng thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra là hơn 8.720 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Bắc Ninh bị thiệt hại 1.670 tỷ đồng.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, bão số 11 và hoàn lưu bão đã làm xuất hiện lũ đặc biệt lớn tại các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong vòng 54 năm trở lại đây.

Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11 gây ra cho nhân dân các tỉnh miền Bắc, ngày 8/10, báo Dân trí đã mở mã số kêu gọi bạn đọc "Chung tay giúp người dân miền Bắc vượt qua cơn lũ dữ".

Chuyên gia Trị liệu Tâm trí Nguyễn Thị Lanh cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của báo Dân trí, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã quyết định ủng hộ 200 triệu đồng tới người dân vùng lũ của tỉnh Bắc Ninh, giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 28/7, thông qua báo Dân trí, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã ủng hộ 100 triệu đồng tới người dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Wipha).

Từ nhiều năm nay, Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã đồng hành với báo Dân trí trong nhiều Chương trình Nhân ái.