Báo Dân trí khởi công xây dựng 3 căn nhà Nhân ái ở Tây Ninh

Ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) khởi công xây dựng 3 căn nhà Nhân ái, trao tặng 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tổng kinh phí xây dựng 3 căn nhà trong đợt này hơn 270 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước ủng hộ. Trong đó, ông Hà Ngọc Sơn, Chủ nhiệm CLB Bắc Trung Nam, hỗ trợ trực tiếp các hộ số tiền 60 triệu đồng.

Rưng rưng xúc động

3 hộ được xây nhà gồm: ông Đỗ Cao Thăng, được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 88.363.999 đồng qua bài viết ""Người đàn ông từng liệt tứ chi sống đơn độc trong căn chòi rách giữa đồng"; ông Võ Khắc Phong được bạn đọc ủng hộ 81.089.225 đồng qua bài viết "Không vợ con bên cạnh, người đàn ông nghèo run rẩy trong căn nhà sắp sập".

Bên cạnh đó, bà Tống Thị Ơi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 104.203.997 đồng qua bài viết "Nhà lá 30 năm bị cuốn sập, người phụ nữ tật nguyền sống nhờ hàng xóm".

Điểm chung của cả 3 hộ được hỗ trợ xây nhà trong đợt này là người sống đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện xây dựng hoặc sửa chữa.

Ông Nguyễn Văn Khải, Bí Thư Đảng ủy xã Thuận Mỹ (góc trái); nhà báo Hoài Thanh, Phó trưởng Khối Thời sự miền Nam và ông Hà Ngọc Sơn, Chủ nhiệm CLB Bắc Trung Nam, trao tượng trưng số tiền bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ xây nhà cho các hộ dân (Ảnh: An Huy).

Khi nhận bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ xây nhà hơn 88 triệu đồng, ông Đỗ Cao Thăng không giấu được xúc động khi biết căn nhà dột nát của mình sắp được tháo dỡ để xây dựng ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ hơn, giúp gia đình ổn định cuộc sống, không còn cảnh dột nước mỗi khi trời mưa.

“Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm rất nhiều. Nếu không có sự chung tay này, tôi không biết đến bao giờ mới có thể xây dựng lại căn nhà đã mục nát, trong khi tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày một yếu”, ông Thăng chia sẻ.

Cùng tâm trạng, bà Tống Thị Ơi và ông Võ Khắc Phong xúc động tại buổi lễ khởi công. Ông Phong cho biết sức khỏe yếu, thu nhập mỗi tháng chỉ đủ mua gạo ăn qua ngày. Việc có hơn 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới là số tiền quá lớn, ông không thể tự xoay xở.

“Tôi rất mừng khi bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ những hộ nghèo khó như chúng tôi. Đây là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Tôi xin chân thành cảm ơn quý báo Dân trí và các nhà hảo tâm”, ông Phong xúc động nói.

3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận bảng tượng trưng số tiền được bạn dọc Báo Dân trí hỗ trợ xây nhà Nhân ái (Ảnh: Tiến Sơn).

Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bắc Trung Nam (đơn vị tài trợ), cho biết, ông rất xúc động khi trực tiếp đến hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở. Đặc biệt, khi biết xã Thuận Mỹ là địa phương có nhiều chiến công, đóng góp cho cách mạng trong quá trình thống nhất đất nước, ông càng thêm trân trọng và mong muốn được sẻ chia nhiều hơn.

Ông Sơn bày tỏ mong muốn thời gian tới có thêm nhiều dịp đồng hành cùng chính quyền địa phương để giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo. Buổi lễ khởi công tuy diễn ra đơn sơ, nhưng ấm áp, là động lực để các bên tiếp tục kết nối, chung tay chăm lo cho những hộ dân còn khó khăn trên địa bàn.

“Tôi xin hứa, dù đi đâu hay làm gì, khi xã Thuận Mỹ cần, chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ bà con”, ông Sơn chia sẻ.

3 căn nhà mơ ước

Ông Đỗ Thế Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, cho biết, Đảng ủy, UBND xã rất xúc động khi báo Dân trí cùng nhà hảo tâm đến địa phương, tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà Nhân ái cho các hộ: bà Tống Thị Ơi, ông Võ Khắc Phong và ông Đỗ Cao Thăng. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo ông Ngân, “an cư mới lạc nghiệp”, nhưng đối với 3 hộ gia đình trên, việc xây dựng một căn nhà kiên cố là điều rất khó thực hiện do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhiều năm qua, các hộ luôn mong mỏi có được mái ấm ổn định, nhưng chưa thể thực hiện. Thấu hiểu nỗi niềm đó, thông qua sự kết nối, vận động của báo Dân trí, Đảng ủy, UBND xã Thuận Mỹ đã kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của bạn đọc để hiện thực hóa ước mơ về nhà ở cho các gia đình.

Tổng số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuận Mỹ xây nhà là hơn 270 triệu đồng (Ảnh: Tiến Sơn).

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã Thuận Mỹ, ông Ngân gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã luôn đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Ông Ngân cũng trân trọng cảm ơn ông Hà Ngọc Sơn và các thành viên Câu lạc bộ Bắc Trung Nam đã dành thời gian về địa phương, chung tay hỗ trợ xây dựng các căn nhà Nhân ái cho người dân.

Chính quyền xã Thuận Mỹ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, góp phần giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

“Thay mặt Đảng ủy, UBND xã Thuận Mỹ, tôi kính chúc các nhà hảo tâm dồi dào sức khỏe, nhiều thành công trong công việc”, ông Ngân nói.

Nhà báo Hoài Thanh gửi lời cảm ơn đến chính quyền xã Thuận Mỹ cùng nhà hảo tâm, quý bạn đọc đã cùng chung tay, phối hợp để có thể khởi công 3 căn nhà Nhân ái trao tặng đến đúng hoàn cảnh.

"Chúng tôi tin rằng, từ hôm nay, những mái nhà Nhân ái này sẽ không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa để các gia đình có thêm niềm tin, thêm động lực vượt qua khó khăn", nhà báo Hoài Thanh chia sẻ.

Ông Võ Khắc Phong đứng trước căn nhà dột nát của mình ở xã Thuận Mỹ (Ảnh: An Huy).

Ông Đỗ Cao Thăng hiện sống trong căn nhà lá xiêu vẹo rộng khoảng 30m2 giữa cánh đồng tại ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ. Mỗi khi mưa lớn, nước dột từ mái xuống nền nhà. Trước đó, ông Thăng từng trải qua một cơn bạo bệnh khiến liệt tứ chi, sau đó may mắn hồi phục. Tuy nhiên, tay chân ông yếu, không thể làm việc nặng, thu nhập chủ yếu dựa vào các mùa vụ trồng thanh long và ai thuê gì làm nấy.

Trong khi đó, ông Võ Khắc Phong (ngụ ấp Thạnh Tân, xã Thuận Mỹ) nhiều năm qua sống trong căn nhà mái tôn, vách lá, nền đất. Những trụ gỗ chống đỡ căn nhà đã bị mối mọt đục khoét gần như mục rỗng, chỉ cần một cơn mưa to, gió lớn cũng có thể khiến căn nhà rung lắc dữ dội.

Ông Phong là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ mua gạo sống qua ngày. Gần đây, ông thường xuyên bị run tứ chi, không thể làm việc nặng. Ông ao ước có một căn nhà chắc chắn để che nắng, che mưa, nhưng nhiều năm qua không có khả năng xây dựng.

Hoàn cảnh của bà Tống Thị Ơi đặc biệt khó khăn. Căn nhà mái tranh, vách lá hơn 30 năm của bà đã bị mưa lớn kèm lốc xoáy làm sập vào tháng 11/2025. Để đảm bảo an toàn, bà buộc phải tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà và hiện phải ngủ nhờ nhà hàng xóm.

Từ nhỏ, bà Ơi bị bại liệt, tay co quắp, không có khả năng lao động, cuộc sống phụ thuộc vào người thân và sự cưu mang của bà con xung quanh. Gia đình đều khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều. Tuổi xế chiều, bà chỉ mong có một căn nhà che nắng mưa để ổn định cuộc sống nhưng không có khả năng tự lo liệu.