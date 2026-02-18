Mùng 2 Tết: Siêu thị mở cửa khai xuân, sức mua tăng trở lại

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bước sang ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm - đặc biệt là thực phẩm tươi sống đã tăng so với mùng 1.

Hệ thống phân phối tiếp tục giữ vai trò điều tiết thị trường. Các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven, GS25 duy trì hoạt động xuyên Tết. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn gồm Aeon, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân tại một số địa bàn.

Đáng chú ý, hệ thống AEON Mall mở cửa từ 16h ngày mùng 1 (17/2) và tiếp tục hoạt động trong ngày mùng 2, đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm. Tại các chợ truyền thống, nhiều tiểu thương cũng trở lại kinh doanh, tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ.

Ngày mùng 2 Tết, cơ quan quản lý cho biết nhu cầu nước giải khát, bia rượu, thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng phục vụ du xuân tăng trở lại. Nhờ nguồn cung dồi dào và kế hoạch dự trữ từ sớm, giá các mặt hàng cơ bản giữ ổn định, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, sốt giá.

Nhiều siêu thị mở cửa từ mùng 2 Tết (Ảnh: Dms).

Về xăng dầu, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết đến ngày 18/2, chưa ghi nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa trái quy định hay găm hàng, tăng giá bất hợp lý; giá bán lẻ thực hiện theo kỳ điều hành ngày 12/2.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường theo kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết. Từ ngày 13/2 đến 18/2 (đến 8h30), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 8 vụ, xử lý 6 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt và thu nộp hơn 56,5 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 24,2 triệu đồng, toàn bộ buộc tiêu hủy theo quy định. Thị trường cơ bản ổn định, chưa phát sinh vụ việc nổi cộm quy mô lớn.

Dự báo những ngày tới, khi các hệ thống bán lẻ đồng loạt mở cửa trở lại, thị trường sẽ sôi động hơn nhưng khó xuất hiện biến động lớn về giá. Một số dịch vụ ăn uống, đồ lễ, trông giữ xe tại điểm du lịch tâm linh có thể tăng nhẹ do chi phí nhân công; giá rau củ có thể nhích 5-10% trong ngắn hạn.