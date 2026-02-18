Con gái ông Duterte thông báo tranh cử Tổng thống Philippines

Bà Sara Duterte (Ảnh: Reuters).

"Tôi là Sara Duterte. Tôi sẽ tranh cử chức Tổng thống Philippines”, bà tuyên bố trong một cuộc họp báo tại trụ sở Văn phòng Phó Tổng thống ở thành phố Mandaluyong vào ngày 18/2.

Nữ chính trị gia trẻ tuổi này nhấn mạnh thêm: "Tôi xin hiến dâng cuộc đời, sức lực và tương lai của mình để phụng sự đất nước".

Phó Tổng thống Sara đã không trả lời các câu hỏi tiếp theo sau thông báo gây chấn động này.

Phó Tổng thống Sara, sinh năm 1978, là con gái cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người nắm quyền giai đoạn 2016-2022. Bà là cấp phó trong chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên rạn nứt từ năm 2023 do bất đồng trong nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại. Bà Sara cáo buộc ông Marcos tham nhũng, không giữ lời hứa khi hai bên liên minh tranh cử. Bà đã rút khỏi nội các Philippines hồi tháng 6/2024, nhưng vẫn giữ chức phó tổng thống.

Hiến pháp Philippines quy định tổng thống chỉ tại nhiệm một nhiệm kỳ 6 năm, đồng nghĩa ông Marcos không thể tái tranh cử năm 2028. Trong khi đó, kết quả các cuộc thăm dò độc lập cho thấy bà Sara đang là ứng viên sáng giá cho vị trí này.

Nhà phân tích chính trị Richard Heydarian cho rằng, vị phó tổng thống có thể đang dựa vào uy tín chính trị của mình trước những “thất bại lớn” trong phe của bà.

“Bà ấy vẫn là ứng cử viên dẫn đầu không thể tranh cãi trong một cuộc đua mà hầu hết các đối thủ tiềm năng vẫn đang lưỡng lự”, chuyên gia Heydarian nói và cho rằng, “vì vậy, đây là một chiến thuật thay đổi câu chuyện để nhắc nhở mọi người về uy tín chính trị và sự nổi tiếng bền vững của bà ấy".

Những thất bại mà chuyên gia Heydarian đề cập đến là khả năng cha bà, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, bị xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC); khả năng ICC ban hành lệnh bắt giữ đối với các đồng minh của bà gồm thượng nghị sĩ Ronald “Bato” Dela Rosa và Christopher Lawrence “Bong” Go, và khả năng bà bị luận tội.

Kể từ tháng 12/2024, Hạ viện Philippines đã nhiều lần đề xuất luận tội bà Sara, với các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ, phản bội niềm tin của công chúng và nhiều tội danh khác. Phó Tổng thống Sara bác bỏ các cáo buộc, cho rằng nỗ lực luận tội bà mang động cơ chính trị.

Nếu bị kết tội ở Thượng viện, bà sẽ bị phế truất và bị cấm vĩnh viễn làm việc trong chính phủ.