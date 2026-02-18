Iran tuyên bố đạt được tiến bộ trong đàm phán hạt nhân với Mỹ ở Geneva

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: The Lancet).

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết cả hai bên đã thống nhất các “nguyên tắc định hướng” để giải quyết những bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran dù Washington cảnh báo rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn nếu ngoại giao thất bại.

“Không khí trong vòng đàm phán lần này mang tính xây dựng hơn. So với cuộc gặp đầu tiên, chúng tôi đã đạt được tiến triển”, ông Araghchi nói.

Các cuộc đàm phán, do Oman làm trung gian, đã diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ hôm 17/2 trong bối cảnh cả hai bên gia tăng phô trương sức mạnh quân sự ở khu vực vùng Vịnh.

“Cuối cùng, chúng tôi đạt được thỏa thuận rộng rãi về một số nguyên tắc định hướng, dựa trên đó chúng tôi sẽ tiến lên và bắt đầu soạn thảo văn bản của một thỏa thuận tiềm năng”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Ông thừa nhận rằng “sẽ cần thời gian để thu hẹp” khoảng cách giữa hai nước, và cho biết một khi cả hai bên đưa ra được các dự thảo văn bản cho một thỏa thuận, “các dự thảo sẽ được trao đổi và ngày diễn ra vòng đàm phán thứ ba sẽ được ấn định”.

“Cả hai bên đều có những lập trường sẽ cần thời gian để thu hẹp khoảng cách. Hành trình dẫn tới thỏa thuận đã được mở ra nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận nhanh chóng”, nhà ngoại giao này cho biết thêm.

Về phần mình, phía Mỹ cho biết các bên “đã đạt được tiến triển”, theoBBC. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như cũng ám chỉ rằng Washington ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng lại đưa ra một bức tranh phức tạp hơn.

“Ở một số khía cạnh, mọi việc diễn ra tốt đẹp, họ đã đồng ý gặp lại nhau sau đó”, ông Vance nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News.

“Nhưng ở những khía cạnh khác, rõ ràng là Tổng thống (Donald Trump) đã đặt ra một số lằn ranh đỏ mà phía Iran chưa sẵn sàng thừa nhận và cùng nhau giải quyết”, Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Nhưng tất nhiên, Tổng thống có quyền quyết định khi nào ông ấy cho rằng ngoại giao đã đạt đến điểm kết thúc tự nhiên của nó”.

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa đôi bên trong năm nay sau cuộc đàm phán đầu tiên tại thủ đô Muscat của Oman hôm 6/2. Cuộc đàm phán được tiến hành theo hình thức gián tiếp.

Trong đó, Ngoại trưởng Araghichi là đại diện Iran, trong khi đại diện bên phía Mỹ là đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi giữ vai trò trung gian hòa giải.

Hôm 16/2, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu như các bên không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump trước đó cũng nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước này cũng như chương trình hạt nhân của Tehran.