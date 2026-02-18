Tàu chở hàng của Singapore bốc cháy ngoài khơi Trung Quốc

Singapore cho biết đang thu xếp để kéo tàu MANDY đến cảng Yên Đài ở Trung Quốc (Ảnh: Vesselfinder.com).

Trong một tuyên bố vào ngày 18/2, Cục Hàng hải và Cảng Singapore (MPA) cho biết, một thành viên thủy thủ đoàn thứ ba đã được đưa đến cơ sở y tế trên bờ để điều trị thêm.

Có 25 thành viên thủy thủ đoàn người Myanmar và không có người Singapore nào trên tàu, MPA cho biết thêm.

Vụ cháy xảy ra trong phòng máy của tàu chở hàng rời MANDY vào khoảng 19h35 giờ Singapore, và đã được thủy thủ đoàn dập tắt sau đó.

Công ty đang thu xếp để kéo tàu đến cảng Yên Đài ở Trung Quốc, MPA cho biết thêm. Không có báo cáo về vấn đề tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.

“MPA gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân”, tuyên bố của MPA cho biết và nêu rõ thêm rằng họ đang liên hệ với công ty và các cơ quan chức năng Trung Quốc có liên quan để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.