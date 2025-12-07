Người đàn ông từng liệt tứ chi sống đơn độc trong căn chòi rách giữa đồng

Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn ở ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ (Tây Ninh), căn nhà mái lá rách nát của ông Đỗ Cao Thăng (SN 1972), nằm cô độc, xiêu vẹo giữa gió trời.

Hơn chục năm qua, người đàn ông này sống thui thủi một mình trong căn chòi chỉ rộng chừng 30m2, vách bằng lá dừa nước và những tấm tôn mục, mái lá thủng lỗ chỗ. Mỗi khi mưa lớn, nước dột từ nóc xuống nền, lênh láng.

Giấc mơ lớn nhất của ông là có một mái nhà kiên cố để nương thân, đến nay vẫn xa vời vì ông không có tiền, cũng chẳng còn khả năng lao động như trước.

Căn nhà dột nát này là nơi trú ngụ duy nhất của ông Thăng suốt mấy chục năm qua (Ảnh: An Huy).

Ước mơ có căn nhà che mưa, nắng

Ngồi trong căn nhà nền đất lởm chởm, ẩm thấp, gió thốc từ ngoài đồng thổi vào lồng lộng, ông Thăng bùi ngùi kể về cuộc đời đầy bất hạnh, gần như không có lấy một ngày trọn vẹn bình an.

Ông Thăng là người gốc ở địa phương, sinh ra trong gia đình có 2 chị em. Năm ông mới lên 3, cha mất đột ngột. Không lâu sau đó, mẹ ông cũng sớm tìm hạnh phúc mới, để lại 2 đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm nom.

Sau đó, người chị gái duy nhất của ông không may bị tai nạn và qua đời khi tuổi còn trẻ. Từ đó, căn nhà chỉ còn ông Thăng và ông bà nội già yếu nương tựa nhau.

Hoàn cảnh khó khăn khiến việc học của ông Thăng đứt đoạn. Không bằng cấp, không nghề nghiệp, ông mưu sinh khắp nơi, ai thuê gì làm nấy như phát cỏ, phụ hồ, bốc vác...

Ngoài 25 tuổi, ông lập gia đình, vợ chồng lam lũ, làm đủ nghề kiếm ăn nhưng mãi không có con. Áp lực cuộc sống, mâu thuẫn... khiến hôn nhân của họ đổ vỡ. Vợ cũ đi tìm hạnh phúc mới, ông Thăng trở lại căn nhà lá giữa cánh đồng, sống lặng lẽ trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

Bi kịch chưa dừng lại, sau đổ vỡ hôn nhân, ông Thăng trải qua một cơn bạo bệnh và bị liệt tứ chi. Không còn đi lại được, không người chăm sóc, hàng xóm thương tình gom góp tiền bạc đưa ông lên Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cứu chữa.

Sau 9 tháng điều trị, tay chân ông cử động trở lại nhưng rất yếu. Bác sĩ yêu cầu ông hạn chế vận động, tránh lao động mạnh...

Ngoài chiếc tủ lạnh cũ được hàng xóm cho, căn nhà của ông Thăng không có vật gì giá trị (Ảnh: An Huy).

Từ ngày đó, thu nhập của người đàn ông bất hạnh chỉ dựa vào vài công việc phụ nhẹ nhàng, chủ yếu là phụ trồng thanh long theo mùa. Mỗi ngày làm được vài chục nghìn, đủ mua gạo, mua mắm. Hết mùa thanh long, ông Thăng lại chỉ biết ngồi trong căn nhà trống trơn, chờ xem ai cần gì thì đi làm.

“Tôi cũng muốn có một công việc ổn định kiếm tiền nuôi thân, nhưng sức yếu, ai cũng ngại thuê dài hạn. Nhiều lúc tuổi già gần kề, tôi cũng muốn có người nương tựa, nhưng nhìn căn nhà dột nát quá, tôi tự ti, không dám nghĩ tới”, ông nói, giọng run run.

Người đàn ông cô độc, ốm yếu, quanh năm nằm nền đất

Căn nhà của ông Thăng gần như chẳng còn khả năng che nắng mưa. Mái lá rách nát, tường bằng lá dừa nước mục nát qua năm tháng, từng mảng gió thốc xuyên qua.

Trong ngôi nhà ấy, tài sản đáng giá nhất là chiếc tủ lạnh cũ mà hàng xóm cho. Không có giường, ông Thăng trải tấm chiếu rách xuống nền đất ngủ.

Không có giường, ông Thăng trải tấm chiếu rách xuống nền đất ngủ (Ảnh: An Huy).

“Tôi chỉ ước có một căn nhà nền gạch, mái tôn chắc chắn. Không cần gì nhiều, miễn sao mưa đừng tạt, nắng đừng xuyên. Như vậy với tôi là đủ hạnh phúc rồi”, ông Thăng nghẹn lời.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Thế Ngân, Phó Chủ tịch xã Thuận Mỹ cho biết, nhiều năm qua ông Đỗ Cao Thăng sống đơn độc, chỉ làm những việc lặt vặt, thu nhập bấp bênh, khi có khi không.

“Sức khỏe ông Thăng yếu, hầu như mất khả năng lao động. Ai thuê việc gì nhẹ thì ông làm, kiếm vài đồng sống qua ngày. Căn nhà lá nền đất của ông hiện xuống cấp nghiêm trọng, bản thân ông hoàn toàn không có khả năng tự sửa chữa hay xây mới”, ông Ngân nói.

Với sức khỏe và thu nhập hiện tại, ông Thăng không thể tự xây căn nhà kiên cố (Ảnh: An Huy).

Theo lãnh đạo xã, hoàn cảnh của ông Thăng thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa phương rất trăn trở nhưng nguồn lực hạn chế. “Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để ông Thăng có được căn nhà kiên cố. Một chốn ở tử tế sẽ giúp ông an tâm hơn trong những năm tháng tuổi già”, ông Ngân chia sẻ.