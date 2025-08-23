Bạn đọc Dân trí viết tiếp ước mơ về mái ấm cho vợ chồng nghèo

Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng bà Trần Thị Hoa (50 tuổi) và ông Trần Khắc Lệ (46 tuổi) ở xóm Thuận Hòa, xã Minh Sơn (cũ) nay xã Cát Ngạn (Nghệ An) thời điểm chưa xây mới phải oằn mình chống chọi với thời gian, mục nát và xiêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Trong ảnh là căn nhà cũ của ông Lệ và bà Hoa, với những cột gỗ nứt toác, kèo nghiêng ngả, tường bong tróc từng mảng lớn. Cửa chính chỉ là hai tấm ván mỏng chốt tạm bằng miếng gỗ, còn cửa sổ cũng chỉ khép hờ bằng vài mảnh ván vụn. Mỗi khi trời mưa gió, vợ chồng ông Lệ phải chạy ra chuồng trâu để lánh nạn.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình bà Hoa được đăng tải, bạn đọc hảo tâm khắp nơi đã hướng về gia đình. Đặc biệt, thông qua giải đấu Pickleball kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức, Công ty Hoàng Gia Phát đã ủng hộ 60 triệu đồng.

Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà Nhân ái là hơn 130 triệu đồng, trong đó, hơn 71 triệu đồng đến từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí thông qua Chương trình Nhân ái và 60 triệu đồng từ giải đấu Pickleball.

Ngày 26/6, lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Hoa đã được tổ chức tại xóm Thuận Hòa, xã Minh Sơn (nay là xã Cát Ngạn).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của chính quyền xã Cát Ngạn cùng nỗ lực của các tổ thợ và gia đình, ngôi nhà 2 gian, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 gian bếp, đã hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công.

Từ nay, ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ giúp vợ chồng ông Lệ, bà Hoa chấm dứt cảnh sinh hoạt tạm bợ, phải chạy ra chuồng trâu trú ngụ mỗi khi mưa to gió lớn.

Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của đại diện báo Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cát Ngạn, lãnh đạo xã Đại Đồng, Công ty Hoàng Gia Phát cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Thuận Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Phê, phóng viên báo Dân trí phụ trách địa bàn Nghệ An, chia sẻ niềm vui khi ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ đã hoàn thành đúng tiến độ, khang trang, bền vững.

“Ngôi nhà này không chỉ che nắng che mưa, mà còn thắp lên niềm tin cho vợ chồng ông Lệ, bà Hoa vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống”, nhà báo Nguyễn Phê chia sẻ.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Xuân Hà, Chủ tịch UBND xã Cát Ngạn, bày tỏ niềm vui khi gia đình nghèo khó đã có mái ấm khang trang và gửi gắm tình cảm trân trọng.

“Thay mặt cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc cả nước đã luôn đồng hành cùng xã trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngôi nhà Nhân ái này không chỉ giúp gia đình ông Lệ, bà Hoa chấm dứt cảnh trú ngụ trong chuồng trâu, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để bà con thêm nghị lực vươn lên. Mọi sự sẻ chia dù nhỏ bé cũng mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những phận đời kém may mắn nơi miền quê còn nhiều gian khó này”, ông Hà bày tỏ.

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc quỹ Thiện Điền Gia Phát (Công ty Hoàng Gia Phát), bày tỏ niềm hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé cùng báo Dân trí và bà con địa phương dựng nên ngôi nhà hôm nay.

‘‘Khi chương trình xây dựng nhà Nhân ái được triển khai, Hoàng Gia Phát đã chung tay ngay từ đầu với mong muốn mang lại một chỗ dựa vững chắc, một mái ấm bình yên cho gia đình. 60 triệu đồng không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tập thể chúng tôi gửi gắm, như một sự sẻ chia và lan tỏa truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc”, bà Ngọc Anh chia sẻ.

Ông Trần Khắc Kiên, đại diện gia đình chia sẻ: “Từ hôm nay, vợ chồng em trai tôi không còn phải dắt díu nhau sang chuồng trâu tránh mưa gió nữa. Gia đình chúng tôi thật sự biết ơn báo Dân trí, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An, Công ty Hoàng Gia Phát cùng chính quyền và bà con đã giúp dựng nên ngôi nhà này. Món quà vô giá này sẽ mãi là động lực để chúng tôi cố gắng sống tốt hơn, không phụ tấm lòng nhân ái của mọi người”.

Lãnh đạo địa phương xã Cát Ngạn, xã Đại Đồng, đại diện Công ty Hoàng Gia Phát chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng bà Hoa trong ngày khánh thành ngôi nhà Nhân ái.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí tài trợ xây dựng tặng gia đình bà Hoa.

Căn nhà mới khang trang, sạch sẽ sẽ giúp vợ chồng bà Hoa ông Lệ không phải sống trong cảnh cứ mùa mưa đến phải lo lắng như trước đây nữa.