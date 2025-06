Khởi tranh Giải Pickleball Báo chí Nghệ An, ủng hộ xây nhà Nhân ái

Sáng 7/6, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức khai mạc Giải Pickleball Báo chí Nghệ An lần thứ nhất, tranh Cúp Hoàng Gia Phát năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức và nhà tài trợ chính, Tập đoàn Hoàng Gia Phát, đã trao tặng 60 triệu đồng để xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động.

Gia đình được hỗ trợ là vợ chồng bà Trần Thị Hoa (50 tuổi) và ông Trần Khắc Lệ (46 tuổi), nhân vật trong bài viết “Chồng khờ, vợ bệnh, mỗi khi mưa gió phải trú trong chuồng trâu”.

Ông Nguyễn Hoàng Trọng Dũng (giữa), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát trao tặng 60 triệu đồng để xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giải đấu do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức với mong muốn tạo sân chơi giao lưu thể thao lành mạnh, góp phần xây dựng cộng đồng Pickleball phát triển trong lực lượng làm báo, truyền thông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đây cũng là dịp để các vận động viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ giao lưu với các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Ban tổ chức tặng hoa cho các vận động viên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giải năm nay thu hút đông đảo vận động viên tham gia, thi đấu từ ngày 7 đến 8/6 tại cụm sân 3T Sports Quán Bánh, thành phố Vinh (Nghệ An).

Ngày 7/6 thi đấu nội dung đôi nam với 34 cặp và ngày 8/6 là nội dung đôi nam nữ với 41 cặp tham gia.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức và đơn vị tài trợ đã trao phần quà trị giá 10 triệu đồng nhằm tri ân, động viên nhà báo Phạm Hòa, cựu phóng viên, thành viên Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, nhiều pha bóng đẹp mắt, gay cấn được các vận động viên cống hiến, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và đồng nghiệp.

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao 10 triệu đồng tới nhà báo Phạm Hòa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng bà Trần Thị Hoa (50 tuổi) và ông Trần Khắc Lệ (46 tuổi), trú tại xóm Thuận Hòa, xã Minh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An, có hoàn cảnh đặc biệt éo le.

Ông Lệ bị thiểu năng trí tuệ, không thể lao động, còn bà Hoa mắc bệnh nặng nhiều năm. Căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi mưa gió cả gia đình phải chui vào chuồng trâu cũ để trú tạm, sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề.