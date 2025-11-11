Chồng nghèo bật khóc: “Nhà cầm cố rồi, giờ anh biết lấy gì để cứu em đây?” (Video: Hương Hồng).

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp người mẹ 2 con đang nguy kịch tính mạng

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai), hết sức ái ngại khi chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình trạng của chị Chu Thị Lan (SN 1986, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình), đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

“Bệnh nhân Lan nhập viện ngày 16/10 trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương nhiều cơ quan nội tạng, chảy máu niêm mạc họng, viêm thận cấp do biến chứng bệnh Lupus ban đỏ hệ thống”, bác sĩ Dũng cho biết.

Sau nhập viện gần 1 tháng, tính mạng người mẹ 2 con vẫn trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, khi tiếp nhận, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, lọc huyết tương, đặt máy ECMO (tim phổi nhân tạo), sử dụng vận mạch và hồi sức tích cực để duy trì sự sống.

Chi phí điều trị của bệnh nhân rất tốn kém. Mỗi ngày, sau khi trừ phần được Bảo hiểm y tế chi trả, chi phí điều trị vẫn ở mức 7-10 triệu đồng. Tính đến nay, tổng chi phí điều trị đã hơn 700 triệu đồng, Bảo hiểm y tế chi trả 400 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình phải tự lo.

Chị Lan phát hiện mắc bệnh Lupus ban đỏ từ 30/4, nay tái phát nặng gây biến chứng thận, tim, phổi, não. Bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch, tiên lượng dè dặt, cần điều trị lâu dài và phục hồi chức năng.

“Nếu vượt qua được giai đoạn này, chị Lan sẽ phải điều trị duy trì căn bệnh Lupus suốt đời. Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân thuần nông, kinh tế rất khó khăn. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để chị Lan có thêm cơ hội sống, trở về với 2 con thơ”, bác sĩ Dũng bày tỏ.

Sự sống mong manh của chị Lan hiện phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

Gia cảnh kiệt quệ, người chồng phụ hồ bất lực, gục khóc nơi hành lang bệnh viện

Cùng sinh ra và lớn lên tại tỉnh Ninh Bình, anh Đinh Đăng Việt (SN 1984) và chị Chu Thị Lan nên duyên vợ chồng và sinh được 2 con, bé Đinh Diễm Quỳnh (SN 2017) và bé Đinh Xuân Phúc (SN 2019). Hiện gia đình anh Việt vẫn ở cùng với bố mẹ đã gần 80 tuổi trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ.

Ngoài việc canh tác trên 2 sào ruộng được chia, những lúc nông nhàn, chị Lan xin làm công nhân thời vụ tại khu công nghiệp. Để có “đồng ra đồng vào”, anh Việt đi làm phụ hồ.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, dẫu còn nhiều khó khăn nhưng anh chị luôn động viên nhau chăm chỉ làm việc, nuôi dạy con cái và phụng dưỡng cha mẹ.

Nơi quê nhà, bố mẹ già và 2 con thơ ngày đêm mong ngóng tin tức (Ảnh: CTV).

Nhưng tháng 4 năm nay, tai họa bỗng đâu ập xuống gia đình nghèo. Chị Lan thấy người mệt mỏi, sút cân và thường sốt về đêm… Nghĩ chỉ bị cảm sốt thông thường, chị ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt về uống.

Tuy nhiên, các cơn sốt không dứt mà ngày càng dai dẳng. Lo lắng, anh Việt xin nghỉ làm, ứng trước 2 triệu đồng tiền công để đưa vợ lên Hà Nội khám. Sau một loạt các xét nghiệp cận lâm sàng, bác sĩ cho biết chị Lan mắc Lupus ban đỏ, một căn bệnh phải điều trị suốt đời.

Kể từ đó, hàng tháng anh Việt đưa vợ lên Hà Nội khám và điều trị, mỗi lần kéo dài từ 1 tuần đến 20 ngày. Lần này, không ngờ bệnh tình chị Lan trở nặng, tính mạng phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Tranh thủ thời gian hiếm hoi bác sĩ cho người nhà vào chăm sóc, anh Việt nắm chặt tay vợ, ghé sát tai thủ thỉ: “Lan ơi, cố gắng khỏe lại em nhé… Khỏe lại rồi về với bố con anh… Các con nhớ em nhiều lắm!”.

Nhìn chúng tôi bằng đôi mắt nhòe nước, người chồng phụ hồ lạc giọng: "Mọi người bảo lúc này kể nhiều chuyện ngày xưa, chuyện con cái, chuyện nhà… có khi vợ em mau tỉnh lại".

Nhưng, đáp lại những lời nói da diết của anh chỉ là những tiếng tít tít khô khốc của máy móc. Người vợ vẫn nằm bất động, ngực phập phồng theo từng nhịp máy thở, càng khiến trái tim người chồng thêm tan nát.

Để điều trị cho vợ, người chồng phụ hồ đã phải vay mượn khắp nơi, cầm cố căn nhà được hơn 300 triệu, nhưng hiện trong người không còn đồng nào (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày mai, chị Lan vẫn phải lọc huyết tương, chạy ECMO, nhưng anh Việt chưa biết lấy đâu ra tiền tiếp tục điều trị cho vợ. Những ngày qua, để có chi phí, anh đã phải vay mượn khắp nơi, cầm cố cả căn nhà hơn 300 triệu đồng, nhưng hiện trong người không còn đồng nào.

Nghĩ đến những ngày gian nan phía trước, quên mình đang là trụ cột trong gia đình, anh Việt gục xuống hành lang bệnh viện ôm mặt nức nở: “Nhà cũng đã cầm cố rồi, giờ anh biết lấy gì để cứu em đây, vợ ơi?”.