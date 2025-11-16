Nữ sinh 20 tuổi trở thành Quán quân "Vũ trụ đồng tiền", nhận giải 1 tỷ đồng

Vũ trụ đồng tiền (The Moneyverse) trở lại với mùa thứ hai, mang chủ đề "Thiên hà số", bám sát xu hướng chuyển đổi số và tinh thần "Bình dân học vụ số".

Ở mùa này, sân chơi được thiết kế như một Escape Room (phòng thoát hiểm) quy mô truyền hình, gồm 5 phòng tương ứng 5 hành tinh quen thuộc trong đời sống tài chính cá nhân: Kiếm, Tiêu, Tích lũy, Đầu tư, Bảo toàn.

Các thí sinh có màn tranh đấu gay cấn trong đêm chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Để chạm tay vào vị trí quán quân, thí sinh buộc phải vượt qua chuỗi thử thách đòi hỏi sự nhanh nhạy, tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống đa chiều.

Trận chung kết năm nay cũng ghi nhận bầu không khí cuồng nhiệt với hơn 1.000 cổ động viên từ nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Huế, TPHCM, Cần Thơ… có mặt từ rất sớm để tiếp sức cho 6 gương mặt bước vào chung kết gồm: Phạm Thị Mai Hương (Đại học Hàng Hải Việt Nam), Đào Thị Linh (Đại học Kiến trúc Hà Nội), Đậu Xuân Huấn (Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM), Hoàng Đức Tôn (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Bùi Linh Chi (Học viện Tài chính) và Nguyễn Minh Hiếu (Đại học Thương mại).

Điểm nhấn của mùa giải này là những thách thức mới gồm: Đối đầu tranh biện với top 3 mùa 1, Gặp gỡ tỷ phú (giám khảo Phan Minh Tâm) và Đấu trí với Multi-Agent AI (trí tuệ nhân tạo). Đây cũng là lần đầu tiên AI xuất hiện trên sóng VTV với vai trò giám khảo.

Chân dung cô gái giành ngôi quán quân mùa hai (Ảnh: Ban tổ chức).

Kết quả, Phạm Thị Mai Hương, sinh viên năm ba Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để đăng quang quán quân mùa 2.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, Mai Hương phải chứng minh năng lực nhiều hơn những đối thủ còn lại. Tuy nhiên, bằng tư duy nhạy bén, cùng khả năng phân tích sắc sảo, cô đã chạm tới ngôi vị quán quân một cách thuyết phục.

Quán quân nhận phần thưởng trị giá 1 tỷ đồng cùng nhiều học bổng và cơ hội phát triển. Chia sẻ cảm xúc về hành trình của mình, Mai Hương cho rằng bài học lớn nhất là tin tưởng vào bản thân.

"Xuất phát điểm của tôi không phải là thí sinh nổi bật hay tự tin nhất, nhưng Vũ trụ đồng tiền đã dạy tôi cách tin vào bản thân, dám bước lên và nỗ lực hết sức. Tôi tin tưởng vào những giá trị mà chương trình mang đến cho từng sinh viên và cộng đồng tài chính trẻ. Sau ngày hôm nay, với tôi, hành trình nắm bắt cơ hội mới thật sự bắt đầu", quán quân mùa 2 nói.