Tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Lào, sẵn sàng cho vòng loại Asian Cup

Buổi tập diễn ra tại sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Lào, cách nơi đóng quân của đội khoảng 40 phút di chuyển. Thời tiết dao động từ 22 đến 26 độ C, có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện, tạo điều kiện thuận lợi để toàn đội nhanh chóng bắt nhịp với guồng chuẩn bị.

Sau phần khởi động đầy hứng khởi, ban huấn luyện triển khai các nội dung chuyên môn về mảng miếng tấn công và phòng ngự. Ở nửa cuối buổi tập, các cầu thủ được chia đội hình để thi đấu đối kháng trên nửa sân nhằm tăng cường khả năng chuyển đổi trạng thái và độ chính xác trong phối hợp.

Đội tuyển Việt Nam hứng khởi trong buổi tập đầu tiên tại Lào (Ảnh: VFF).

Không khí tập luyện diễn ra tích cực, đặc biệt là nhóm tân binh như Nguyễn Trần Việt Cường và Khổng Minh Gia Bảo rất nỗ lực hòa nhập và chứng tỏ bản thân ở môi trường đội tuyển quốc gia.

Trước buổi tập, trung vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo đã có những chia sẻ trước truyền thông về cảm xúc trong lần đầu lên đội tuyển. Gia Bảo cho biết bản thân cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận tin nhắn của đàn anh Nguyễn Tiến Linh thông báo được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Ngay sau khi được xác nhận, Gia Bảo đã báo tin cho bố mẹ, họ rất vui và vô cùng tự hào về con trai của mình.

Nói về sự hòa nhập cùng đội tuyển, trung vệ sinh năm 2000 thừa nhận những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các đồng đội, anh dần làm quen với nhịp tập và cách vận hành chiến thuật của đội tuyển.

Gia Bảo cũng dành sự tri ân sâu sắc cho HLV Văn Sỹ Sơn, người đã tin tưởng trao cho anh cơ hội đá chính khi còn khoác áo Quảng Nam, coi đó là “bệ phóng quan trọng” để anh tiến tới đội tuyển ngày hôm nay. Với một trung vệ không có lợi thế về chiều cao, Gia Bảo xác định bù đắp bằng sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu và nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân.

Khi được hỏi về hình mẫu phấn đấu, Gia Bảo cho biết anh học hỏi nhiều từ phong cách chơi bóng của trung vệ Trần Đình Trọng - cầu thủ cũng không quá cao nhưng nổi bật nhờ khả năng phán đoán và sự lỳ lợm trong tranh chấp, được gắn biệt danh “chuyên gia săn Tây”.

Các đồng đội đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Xuân Son (Ảnh: VFF).

Nói về tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Gia Bảo dành sự tôn trọng đặc biệt và đánh giá đây là “tiền đạo đẳng cấp”, dù thừa nhận rằng Xuân Son vẫn đang trong quá trình lấy lại trạng thái tốt nhất sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Trong những ngày tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục duy trì nhịp tập đều đặn để hoàn thiện các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm trong trận đấu với đội tuyển Lào vào 19h ngày 19/11.