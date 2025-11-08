Bản nghèo Điện Biên mong níu giữ tính mạng chiến sĩ trẻ hết lòng vì dân

Mong manh sự sống của chiến sĩ công an mắc nhiều bệnh hiểm (Video: Nguyễn Thùy Hương).

Cú sốc mang tên “u ác tuyến ức”

Bà con dân bản vẫn quen gọi anh Lỳ Sinh Cà (SN 1997, bản Tả Kố Khừ xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) bằng 2 chữ trìu mến “công an”. Trước đây, anh Cà khỏe mạnh, luôn đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, giúp dân dựng nhà, làm nương. Nhưng cuộc đời người chiến sĩ trẻ bỗng rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của bệnh tật.

Tháng 3/2024, sau nhiều ngày sốt cao, khó thở, anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Kết quả chẩn đoán khiến mọi người bàng hoàng: Anh Cà bị viêm cơ tim cấp, suy tim nặng do virus cúm B - một biến chứng hiếm gặp, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Sau đó, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, anh Cà phải thở máy để duy trì sự sống. Sau nhiều tháng điều trị, dù tạm qua cơn nguy kịch, nhưng trái tim của người chiến sĩ công an đã tổn thương nặng, không thể hồi phục như trước.

Anh Lỳ Sinh Cà sau những tháng ngày cống hiến cho bình yên nơi biên cương, giờ đang chiến đấu để giành giật từng hơi thở cho chính mình (Ảnh: Tùng Dương).

Đầu năm nay, khi đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, anh Cà nhận thêm cú sốc tưởng chừng không thể đứng dậy: ung thư tuyến ức giai đoạn 3. Căn bệnh hiểm nghèo này đi kèm 2 bệnh nền nặng là huyết áp cao và tiểu đường tuýp 2, khiến việc điều trị càng gian nan.

“Nghe bác sĩ thông báo mắc ung thư ác tính, tôi như chết lặng. Cứ nghĩ vượt qua đợt suy tim năm ngoái là yên ổn, nào ngờ lại mắc thêm căn bệnh quái ác này…”, anh Cà nghẹn giọng.

Sau phẫu thuật sinh thiết, anh bước vào 30 mũi xạ trị liên tiếp tại Bệnh viện 19-8, sau đó tiếp tục hóa trị ở Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng khi anh Cà mới qua 2 đợt truyền hóa chất, tim lại tái suy nặng, bác sĩ buộc phải dừng phác đồ điều trị ung thư.

“Bác sĩ bảo tim yếu quá, nếu tiếp tục hóa trị thì nguy hiểm đến tính mạng. Giờ tôi chỉ biết điều trị để ổn định tim, chờ ngày đủ sức quay lại hóa trị tiếp”, anh Cà buồn rầu nói.

Giây phút hiếm hoi anh Cà được về nhà, ôm 2 con nhỏ trong vòng tay (Ảnh: Tùng Dương).

Trưởng bản Mạ Sào Hòa cho biết, bà con ở Tả Kố Khừ còn nghèo khó, không giúp được nhiều nên ai cũng thương, lo, mong cho anh Cà được hỗ trợ để tiếp tục điều trị, giữ lại hy vọng sống.

Ước được sống để tiếp tục phục vụ nhân dân và chăm lo vợ con

Dù sức khỏe yếu nhưng anh Cà vẫn cố giữ tinh thần lạc quan. Mỗi lần được về nhà giữa các đợt điều trị, anh lại gượng dậy chơi với 2 con. Nhìn các con ngây thơ chưa biết bố đang mang trọng bệnh, anh không khỏi day dứt.

“Tôi từng là lao động chính, giờ thành gánh nặng cho cả gia đình. Tôi chỉ lo nếu mình không còn, vợ sẽ xoay xở thế nào để nuôi các con khôn lớn. Bố mẹ già tôi cũng chưa kịp báo hiếu… Giờ tôi chỉ ước khối u được kiểm soát, trái tim hồi phục, để sống được đến ngày con khôn lớn”, anh Cà nghẹn giọng.

Từ ngày chồng phát bệnh, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Lý Thúy Kiều (SN 1996, vợ anh Cà). Chị Kiều là giáo viên Trường Mầm non Nậm Vì (xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Ngoài giờ lên lớp, chị phụ mẹ chồng chăm sóc 2 con nhỏ rồi xoay xở lo tiền thuốc men, viện phí cho chồng.

Chị Lý Thúy Kiều (vợ anh Cà) vừa chăm sóc 2 con nhỏ, vừa lo kinh tế để chữa bệnh cho chồng (Ảnh: Tùng Dương).

Mỗi tháng, tiền thuốc và xét nghiệm của anh Cà lên đến hàng chục triệu đồng. Dù có Bảo hiểm y tế, nhưng chi phí thuốc đặc trị và đi lại, ăn ở rất tốn kém. Cả 2 bên gia đình đều nghèo nên vợ chồng anh Cà chẳng biết bấu víu vào đâu.

“Chi phí điều trị trong gần 2 năm qua đã hơn 100 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại và sinh hoạt. Tôi đã phải vay mượn khắp nơi mới đủ trang trải. Nhìn chồng đau đớn, tôi chỉ biết cầu mong một phép màu để anh khỏi bệnh”, chị Kiều nói, mắt rớm lệ.

Năm 2024, Trung úy Lỳ Sinh Cà được Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu nhận xét, anh Lỳ Sinh Cà là chiến sĩ công an trẻ tận tụy, gương mẫu trong công việc, được bà con tin yêu và quý trọng.

“Thông qua báo Dân trí, chính quyền xã Sín Thầu rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên cả nước, để giúp anh Lỳ Sinh Cà có thêm điều kiện chữa bệnh, kéo dài sự sống, trở lại chăm sóc gia đình và tiếp tục cống hiến cho quê hương”.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Nguyễn Thùy Hương