Người đàn ông bị chém trọng thương vì hát karaoke lúc nửa đêm

Tối 16/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Thành Duy (44 tuổi, trú tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, khoảng 22h ngày 4/8, sau khi đi nhậu về, ông Duy nằm võng tại nhà và khó chịu khi thấy gia đình ông P.X.H. ở đối diện, tổ chức nhậu và hát karaoke gây ồn ào. Ông Duy đã sang để nhắc nhở lần đầu.

Hung khí của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, khoảng 45 phút sau, thấy bên nhà ông H. vẫn chưa dừng, ông Duy mang theo một cây dao tự chế, quấn trong đoạn vải đen, đi qua nhà ông H. để "nói chuyện".

Tại đây, ông S. (con rể ông H.) đi ra gặp ông Duy. Hai bên xảy ra cự cãi, và ông Duy đã dùng dao chém vào cổ và gáy ông S., khiến nạn nhân bị thương. Mọi người xung quanh kịp thời can ngăn và đưa ông S. đi bệnh viện.

Ngày 19/8, ông S. đã đến Công an xã Kiên Lương trình báo. Kết luận giám định cho thấy ông S. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%. Ông Đặng Thành Duy bị khởi tố sau đó.