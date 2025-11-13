Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ đi

“Bố hứa đưa em đi nhà bóng nhưng chưa kịp đi thì bố mất rồi…" (Video: Quỳnh Anh Nguyễn).

Bà nội là chỗ dựa duy nhất của 3 đứa trẻ mồ côi

Cuộc đời bà Mông Thị Rén (SN 1948, trú thôn Cốc Bó, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) ngỡ đã an yên bên con cháu ở tuổi xế chiều, nào ngờ phải gánh chịu nỗi đau tột cùng khi chồng và con trai lần lượt qua đời.

Ông Tăng Văn Bộ, chồng bà Rén, mất năm 2007. Từ đó, bà sống cùng con trai út là Tăng Văn Thiệp.

Ngôi nhà của bà Rén cùng 3 cháu đang sinh sống tại thôn Cốc Bó, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Thành Đông).

Tưởng rằng anh Thiệp sẽ là chỗ dựa vững chắc để mẹ già nương tựa, nhưng tai ương lại ập đến. Năm 2023, anh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Không lâu sau, vợ chồng anh ly hôn, người vợ bỏ đi biệt tích, để lại 3 đứa con nhỏ.

Đến năm 2024, căn bệnh ung thư gan đã cướp đi sinh mạng anh Thiệp. Từ đó, bà Rén già yếu, bệnh tật, một mình nuôi 3 đứa cháu nội: Tăng Thị Cừ (SN 2010), Tăng Thị Khơi (SN 2012) và Tăng Văn Tùng (SN 2018).

Đối với 3 đứa trẻ, sự ra đi của người bố thật sự là mất mát quá lớn (Ảnh: Thành Đông).

“Tôi già cả rồi, chẳng biết làm gì ra tiền. 4 bà cháu có gì ăn nấy. Chỉ thương các cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn mà bữa cơm chỉ có rau nhà trồng. Các con tôi cũng nghèo, cuộc sống vất vả lắm, nhưng thương mẹ, thi thoảng gom góp được chút thịt, chút gạo lại mang sang", bà Rén nói, giọng lạc đi.

Bốn bà cháu nương tựa vào nhau trong căn nhà sàn cũ kỹ (Ảnh: Thành Đông).

Trong căn nhà sàn cũ kỹ, 4 bà cháu nương tựa vào nhau. Nguồn thu nhập duy nhất của bà là 500.000 đồng trợ cấp người cao tuổi (bắt đầu được nhận từ tháng 7/2025). Số tiền đó quá ít để trang trải sinh hoạt cho 4 người.

Để cải thiện cuộc sống, bà Rén cố gắng tăng gia, nhưng không có tiền mua thức ăn chăn nuôi, nên chỉ nuôi được vài con gà, con vịt. Bà dự định để dành đến Tết mới bán, lấy tiền mua quần áo mới cho các cháu.

Bà Rén nuôi thêm con gà, con vịt để cuối năm bán lấy tiền mua quần áo mới cho các cháu (Ảnh: Thành Đông).

"Những hôm trời mưa to, sấm chớp ngay trên đầu, các cháu sợ nên khóc. 4 bà cháu lại nằm co ro ôm nhau. Bố chúng nó không còn, mẹ thì bỏ đi, chỉ có mỗi bà che chở.

Nhiều lúc nằm nghĩ thương các cháu mà không biết làm sao. Giờ sức khỏe yếu, không đi làm đồng được, cũng không đủ sức kiếm tiền, nên tôi lo lắng cho tương lai các cháu lắm”, bà Rén nghẹn ngào nói.

"Bố bảo đưa cháu đi nhà bóng mà chưa kịp thì bố đã mất rồi…”

Là chị cả, Tăng Thị Cừ sớm hiểu chuyện và biết phụ giúp bà nhiều việc trong nhà. Dịp hè vừa qua, em tranh thủ làm thêm để có tiền mua đồ dùng học tập, sách vở trước khi bước vào cổng trường cấp 3.

Em Tăng Thị Cừ cố gắng đi làm thêm dịp hè để có tiền trang trải, đỡ đần bà nội (Ảnh: Thành Đông).

Nói chuyện với Cừ, chúng tôi thấy rõ nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt em. Sau ngày bố mất, em rất buồn và thương bố, nhưng không hề trách mẹ đã bỏ đi. Em cho biết sẽ cố gắng học tập và chăm sóc các em, để bớt gánh nặng cho bà nội.

Nhắc đến bố, Cừ không ngăn nổi dòng nước mắt (Ảnh: Thành Đông).

Bé út Tăng Văn Tùng mới 7 tuổi nhưng đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát. "Một tuần, cháu chỉ được ăn 1 bữa thịt. Nhiều lúc cháu buồn, tủi thân cũng không có bạn bè, vì…”, cậu bé nghẹn lại, không nói hết câu.

Khoảnh khắc ấy, sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ dường như đã bị hoàn cảnh nghiệt ngã tước đoạt, khiến người nghe không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Bé Tùng không đêm nào thôi nhớ bố (Ảnh: Thành Đông).

Khi còn sống, anh Thiệp rất yêu thương các con. Có lẽ vì thế, cậu con trai út Văn Tùng hay nằm mơ thấy bố. “Đêm về, cháu nhớ bố nhất. Cháu hay mơ thấy bố. Ngày trước, bố hay kể chuyện. Bố còn hứa đưa cháu đi chơi nhà bóng, nhưng chưa kịp đi thì bố mất rồi”, Tùng nghẹn ngào nói.

Khó có thể tưởng tượng nỗi nhớ bố của bé Tùng lớn đến mức nào, nhưng từng lời nói của cậu bé đều hiện lên tình cảm da diết. Đối với 3 đứa trẻ, sự ra đi của người bố thật sự là mất mát quá lớn.

Hoàn cảnh khốn khó, bất cứ lúc nào Cừ hay em gái cũng có thể phải nghỉ học (Ảnh: Thành Đông).

Không chỉ đối mặt với nỗi đau mất người thân và bị bỏ rơi, 3 đứa trẻ tội nghiệp còn phải đối mặt với nghèo đói. Tương lai các em trở nên bất định, bởi bất cứ lúc nào Cừ hay em gái Tăng Thị Khơi cũng có thể phải nghỉ học để đi làm nuôi bà, nuôi em.

Ở tuổi xế chiều, bà Rén vẫn đang cố gắng gồng gánh, nhưng sức lực và điều kiện có hạn. Hơn lúc nào hết, gia đình bà Rén đang rất cần những tấm lòng nhân ái, những vòng tay sẻ chia, để 3 đứa trẻ được tiếp tục đến trường, không phải đối mặt với gánh nặng mưu sinh quá sớm.

Ngôi nhà sàn của 4 bà cháu trống trơn, không có vật dụng gì giá trị (Ảnh: Thành Đông).

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Rén, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Lục Yên (Lào Cai), rất mong bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 4 bà cháu.

“Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc là nguồn động viên vô cùng quý giá cho bà Rén và các cháu. Những tấm lòng hảo tâm sẽ phần nào tiếp thêm động lực để 4 bà cháu vượt qua nghịch cảnh, giúp các em nhỏ tìm thấy tri thức và thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói”, bà Hà bày tỏ.