Thi thể bé gái 14 tuổi nổi trên sông ở TPHCM

Ngày 16/11, Công an phường Long Phước (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ bé gái tử vong trên sông Đồng Nai. Bước đầu, nạn nhân được xác định là T.T.L. (SN 2011).

Trước đó, chiều 14/11, người dân phát hiện L. nhảy từ cầu Hóa An xuống sông Đồng Nai nên thông báo cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện thi thể bé gái 14 tuổi trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Long Phước (Ảnh: Văn Nguyễn).

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường, nhưng không có kết quả.

Đến trưa 16/11, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện nổi trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Long Phước. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.