Iran gửi thông điệp cho Mỹ về đàm phán hạt nhân

Iran tuyên bố khôi phục kho tên lửa hậu xung đột với Israel (Ảnh: Pravda).

"Mỹ không thể mong đợi đạt được những gì mà họ từng không thể đạt được trong chiến tranh thông qua đàm phán", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại một hội nghị ở Tehran với chủ đề "Luật pháp quốc tế đang bị tấn công" hôm 16/11.

Ngoại trưởng Iran cho rằng cách tiếp cận hiện tại của Washington đối với Tehran không cho thấy bất kỳ sự sẵn sàng nào đối với "các cuộc đàm phán bình đẳng và công bằng".

"Iran sẽ luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao, nhưng không phải là các cuộc đàm phán nhằm mục đích áp đặt", ông Araqchi nói thêm.

Sau cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6, cùng với các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran, những nỗ lực nối lại đối thoại về chương trình hạt nhân của Tehran đã thất bại.

Mỹ, các đồng minh châu Âu và Israel cáo buộc Tehran sử dụng chương trình hạt nhân làm vỏ bọc cho những nỗ lực phát triển năng lực sản xuất vũ khí. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Vào tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà Mỹ đã rút trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Kể từ đó, Iran tuyên bố nước này không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận năm 2015, vốn đã hết hạn hồi tháng 10.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 10/11 tuyên bố sức mạnh tên lửa của Iran ngày nay vượt xa thời điểm của cuộc chiến 12 ngày với Israel.

Một số quan chức Iran tiết lộ “các nhà máy tên lửa đang hoạt động 24/24”, và nếu xung đột xảy ra lần nữa, Iran có khả năng phóng cùng lúc 2.000 tên lửa, thay vì 500 quả trong vòng 12 ngày như trước, nhằm gây quá tải cho hệ thống đánh chặn của Israel.

Dù độ chính xác của những tuyên bố này còn gây tranh cãi, nhiều chuyên gia theo dõi chương trình tên lửa của Iran khẳng định Tehran đã đẩy mạnh sản xuất để sẵn sàng áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.

Một số chuyên gia cho rằng tốc độ Iran tái thiết kho tên lửa có thể vượt cả tốc độ Israel bổ sung tên lửa đánh chặn, dẫn tới một “cuộc chạy đua thời gian”. Nếu Iran xây dựng kho tên lửa nhanh hơn khả năng Israel tái tạo lá chắn phòng thủ, thời điểm cho vòng xung đột tiếp theo có thể đến gần.

Sau xung đột với Israel, Iran tập trung khôi phục kho tên lửa với tốc độ cao. Các nguồn tin tình báo châu Âu cho biết từ cuối tháng 9, các tàu chở tổng cộng khoảng 2.000 tấn sodium perchlorate, tiền chất chính để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa tầm trung, đã cập cảng Bandar Abbas của Iran.

Trong khi đó, căng thẳng hạt nhân vẫn chưa hạ nhiệt. Mỹ tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran khi máy bay ném bom tàng hình B-2 thả bom xuyên boong-ke GBU-57 xuống các cơ sở tại Fordow và Natanz, và tàu ngầm mang tên lửa hành trình của Mỹ phóng hàng chục quả Tomahawk vào các mục tiêu ở Isfahan.

Tuy nhiên, Iran được cho là đã xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới tại khu vực gọi là “Núi Pickaxe” và từ chối cho thanh sát quốc tế tiếp cận.