Thu hồi kem chống nắng kém chất lượng, chỉ số chống nắng "có như không"

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành loại kem chống nắng kém chất lượng, sau khi kết quả kiểm nghiệm mẫu thử cho thấy không như công bố.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Sở Y tế Lâm Đồng gửi phiếu kiểm nghiệm đến Cục Quản lý Dược, báo cáo lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45 - Hộp 1 lọ 150g có chỉ số chống nắng không đạt như công bố, mẫu thử được lấy tại Nhà thuốc Ngọc Dung (Địa chỉ: 69 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm kem chống nắng có chỉ số chống nắng dưới ngưỡng công bố (Ảnh minh họa: Getty).

Chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 45+), trong khi kết quả kiểm nghiệm mẫu thử chỉ đạt SPF: 2.0.

Trên nhãn sản phẩm ghi “A Cosmetic mềm Perfume Protect Whitening Body Cream Moisture Whitening SPF 45+”, Số lô: 262024; NSX: 12.09.2024; HD: 12.09.2027. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh (Địa chỉ: Số 64-66 đường S5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM).

Mẫu sản phẩm đã lấy trên thị trường có ghi chỉ số SPF 45+ được xác định là không rõ nguồn gốc.

Vì qua kiểm tra, sản phẩm mỹ phẩm A Cosmetics Kem mềm trắng da toàn thân được Sở Y tế tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Kachi - H sản xuất.

Tuy nhiên, trên nhãn sản phẩm có ghi “A Cosmetic mềm Perfume Protect Whitening Body Cream Moisture Whitening” nhưng không ghi thông tin có chỉ số chống nắng SPF là 45+ như trên nhãn sản phẩm được lấy mẫu nêu trên.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm nêu trên.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45 - Hộp 1 lọ 150g nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên.

Song song đó, cần phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45 - Hộp 1 lọ 150g nêu trên.

Truy tìm, xác minh nguồn gốc lô sản phẩm kem chống nắng không đạt chất lượng trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra Nhà thuốc Ngọc Dung trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc của sản phẩm “Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45 - Hộp 1 lọ 150g”, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc sản phẩm.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++, vì mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì.