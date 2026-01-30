Bạn đọc Dân trí mang niềm vui Tết đến đồng bào vùng lũ Quảng Trị

Niềm vui Tết của bà con vùng lũ

Chiều ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Nam Hải Lăng và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà của bạn đọc đến các hộ dân vừa trải qua thiên tai tại địa bàn xã Nam Hải Lăng.

Đón nhận món quà Tết của bạn đọc Dân trí, bà Trần Thị Lành (SN 1948, trú tại thôn Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) không giấu được niềm vui, liên tục nói lời cảm ơn, gương mặt ánh lên niềm phấn khởi.

Bà Lành là một trong 50 hộ dân tại xã Nam Hải Lăng được nhận quà từ Chương trình Tết Nhân ái 2026 do báo Dân trí triển khai. Chương trình hướng đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025.

Nhà báo Trần Duy Tuyên trao quà Tết đến bà con vùng lũ xã Nam Hải Lăng (Ảnh: Tiến Thành).

Tham dự chương trình tặng quà Tết tới người dân tại xã Nam Hải Lăng có nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung - Tây nguyên; đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo chính quyền xã Nam Hải Lăng.

Mỗi phần quà bạn đọc Dân trí chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần "tương thân tương ái", góp phần giúp bà con đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Bà Trần Thị Lành chia sẻ niềm xúc động khi nhận quà Tết của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tiến Thành).

“Nhận được quà Tết, tôi vui lắm! Năm nay gia đình khó khăn chồng chất. Nhờ sự quan tâm, sẻ chia của báo Dân trí và các nhà hảo tâm, chúng tôi có được cái Tết đỡ tủi thân hơn”, bà Lành chia sẻ.

Không riêng bà Lành, nhiều hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nam Hải Lăng khi nhận quà đều bày tỏ sự xúc động, phấn khởi. Những nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt bà con khi được đón nhận sự quan tâm, sẻ chia trong những ngày cuối năm.

Tổng kinh phí Chương trình Tết Nhân ái 2026 do báo Dân trí triển khai tại xã Nam Hải Lăng là 55 triệu đồng (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Võ Đình Ân (SN 1967) cẩn thận ôm túi quà vừa nhận. Người đàn ông với dáng vóc gầy gò, gương mặt sạm nắng, in hằn dấu vết của những năm tháng mưu sinh vất vả, không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến một năm đầy gian nan vừa qua.

“Năm nay lũ lụt lớn quá, cuốn trôi gần hết tài sản của gia đình tôi. Sau thiên tai, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chi tiêu thiếu trước hụt sau nên việc lo Tết cũng vất vả hơn mọi năm. Hôm nay được tặng quà, bà con chúng tôi mừng và ấm lòng lắm!”, ông Ân tâm sự.

Nhà báo Trần Duy Tuyên cho biết, nhằm chung tay san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Các hộ dân nhận quà là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai (Ảnh: Tiến Thành).

Theo nhà báo Trần Duy Tuyên, những suất quà được trao đến bà con là tình cảm của bạn đọc, thông qua báo Dân trí gửi tới các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Mỗi phần quà trị giá 1,1 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt kèm phần quà trị giá 100.000 đồng.

“Chương trình là sự tiếp nối tinh thần chung tay, hỗ trợ người dân vùng bão, lũ, để bà con có thêm điều kiện đón Tết ấm áp hơn. Dịp này, bạn đọc Dân trí dành tặng 500 suất quà Tết đến bà con vùng bão, lũ có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, trong đó có Quảng Trị”, ông Tuyên thông tin.

Kỳ vọng năm mới khởi sắc

Năm 2025, người dân xã Nam Hải Lăng gánh chịu nhiều đợt thiên tai khắc nghiệt. Đặc biệt, hai đợt lũ liên tiếp cuối tháng 10 đến tháng 11 đã gây ngập hàng ngàn nhà dân, làm hư hỏng tài sản, cuốn trôi vật nuôi. Tại nhiều thôn vùng trũng thấp, lũ lụt kéo dài khiến người dân bị cô lập hơn 10 ngày.

Niềm vui của người dân vùng lũ khi được bạn đọc Dân trí tặng quà Tết (Ảnh: Tiến Thành).

Với ông Võ Văn Hải (SN 1976, trú thôn Hội Điền, xã Nam Hải Lăng), lũ lụt đã cướp đi cơ nghiệp hơn 2.000 con vịt. Đàn vịt là niềm hy vọng để gia đình ông có được cái Tết tươm tất, đủ đầy, nhưng thiên tai khắc nghiệt đã cuốn đi tất cả.

“Chưa thấy năm nào thiên tai khắc nghiệt, khó lường như vậy. Nhiều hộ dân trong vùng cũng gánh chịu hậu quả lớn, tài sản hư hỏng, mất trắng. Món quà của báo Dân trí hôm nay rất ý nghĩa với chúng tôi, tiếp thêm động lực để bà con vượt khó”, ông Hải bộc bạch.

Vực dậy sau lũ, người dân xã Nam Hải Lăng đang từng ngày nỗ lực gây dựng lại sinh kế, vượt qua khó khăn để có một cái Tết đủ đầy hơn, đồng thời gửi gắm hy vọng vào năm mới 2026 mưa thuận, gió hòa, cuộc sống dần ổn định và bớt nhọc nhằn.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị và xã Nam Hải Lăng thay mặt bạn đọc Dân trí trao quà đến các hộ dân (Ảnh: Tiến Thành).

Tham dự chương trình Tết Nhân ái 2026, ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng cho biết, sau lũ, khó khăn lớn nhất với bà con là gây dựng lại sinh kế, bởi nhiều gia đình gần như trắng tay, không còn vốn để mua giống, khôi phục sản xuất.

Theo ông Bình, thời gian qua, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sản xuất, ổn định đời sống. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức thiện nguyện vẫn đóng vai trò rất quan trọng.

“Những phần quà Tết của bạn đọc Dân trí hôm nay không chỉ giúp bà con bớt khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội đối với người dân. Đây là nguồn động viên để người dân tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Bình nhấn mạnh.

Chương trình Tết Nhân ái 2026 tại xã Nam Hải Lăng khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình (Ảnh: Tiến Thành).

Chương trình Tết Nhân ái 2026 tại xã Nam Hải Lăng khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Những phần quà chứa đựng tình cảm lớn lao của bạn đọc Dân trí đã góp phần mang mùa Xuân đến gần hơn với bà con vùng lũ.

Với sự đồng hành của bạn đọc Dân trí, người dân xã Nam Hải Lăng kỳ vọng sẽ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới một năm mới bình an, no ấm và nhiều khởi sắc.