"Có quà Dân trí, tôi để mua thịt Tết, bánh thắp hương cúng tổ tiên"

Trao quà Tết Nhân ái 2026 đến người dân tỉnh Nghệ An (Video: Hoàng Lam).

Trong 2 ngày 29-30/1, phóng viên báo Dân trí đã thăm và trao quà Tết Nhân ái 2026 đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề bởi các đợt bão, lũ trong năm 2025 tại tỉnh Nghệ An.

Từ nguồn kinh phí của Chương trình Tết Nhân ái 2026, phóng viên Dân trí đã trao 50 suất quà Tết trị giá 55 triệu đồng đến 25 hộ dân tại xã Giai Lạc và 25 hộ dân tại xã Lam Thành (Nghệ An), mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 100.000 đồng.

Năm 2025, nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có Nghệ An phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của các đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân.

San sẻ những khó khăn, thiếu thốn của người dân vùng thiên tai, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, qua đó trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

50 phần quà Tết của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã được trao tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mắc trọng bệnh bị thiệt hại do bão, lũ tại 2 xã.

Ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giai Lạc cho biết, thực hiện cuộc vận động Tết vì người nghèo, địa phương đã kêu gọi hơn 600 phần quà để trao đến các hộ nghèo, khó khăn, hộ đơn thân hay mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

"Sự hỗ trợ, đồng hành của báo Dân trí không chỉ là món quà động viên tinh thần, giúp các hộ dân khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai có chi phí mua sắm Tết, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, đồng hành cùng địa phương trong hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người dân ấm áp, đủ đầy hơn", ông Hải nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Hòa (xã Giai Lạc, Nghệ An) mắc căn bệnh về xương khớp, sống với người con trai bị bệnh tiểu đường. Đợt mưa lũ tháng 9, tháng 10/2025, căn nhà cũ kỹ, xuống cấp của mẹ con bà Hòa bị tốc mái, hư hỏng. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà đã sửa sang, lợp lại mái nhà để tránh mưa, tránh nắng.

"Hai mẹ con bệnh tật cả, nên chi tiêu, mua sắm Tết cũng phải đắn đo, dè sẻn. Nay có quà của báo Dân trí, không phải lo tiền mua thịt Tết, còn gói bánh này tôi cất để hôm nào dâng cúng tổ tiên", bà Hòa rưng rưng chia sẻ.

Trong cơn bão Bualoi hồi tháng 10 năm ngoái, gia đình bà Nguyễn Thị Thành, xóm Hưng Phúc 5, xã Lam Thành (hàng đầu, bên phải) bị đổ gian nhà bếp, hỏng mái tôn. Vừa khắc phục sửa chữa xong nhà cửa, khôi phục sản xuất để ổn định đời sống thì ông Nguyễn Văn Thỏa (chồng bà Thành) bị tai nạn giao thông, phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Thiên tai, biến cố liên tiếp xảy đến khiến bà Thành không còn tâm trí để nghĩ đến Tết. Bởi vậy, món quà của báo Dân trí không chỉ là nguồn động viên tinh thần và còn giúp bà có thêm một khoản nhỏ để mâm cơm ngày Tết đủ đầy hơn.

Ông Hoàng Văn Hoan (xóm Phú Sơn, xã Giai Lạc) và món quà Tết sớm từ báo Dân trí.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành chia sẻ, trong năm qua, địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt. Với tinh thần, trách nhiệm của mình, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã vận động gần 1.000 phần quà trị giá khoảng 800 triệu đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

"Thay mặt chính quyền địa phương và các hộ dân được thụ hưởng từ Chương trình Tết Nhân ái, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới toàn thể cán bộ, phóng viên, bạn đọc của báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương trong chăm lo Tết cho người dân", ông Nguyễn Hữu Hà phát biểu tại buổi trao quà.

Những món quà từ chương trình Tết Nhân ái của báo Dân trí đã thắp lên niềm tin và hy vọng về một năm mới bình an, đầy đủ, sung túc đối với các hộ dân vùng thiên tai.