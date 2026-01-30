Cơn bão dữ còn trong ký ức, Tết thêm ấm bởi nghĩa tình bạn đọc Dân trí

Ngày 30/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà với tổng trị giá 55 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ tới các hộ dân khó khăn tại khu vực từng bị thiệt hại nặng do bão và mưa lũ.

Báo Dân trí trao quà Tết Nhân ái 2026 tới người dân Hà Tĩnh (Video: Dương Nguyên).

Trong năm 2025, xã Kỳ Xuân là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 2 cơn bão Kajiki (bão số 5) và Bua loi (bão số 10) cùng nhiều đợt mưa lớn kéo dài. Thiên tai gây gió giật mạnh, tốc mái rất nhiều nhà, giao thông sạt lở, hệ thống cơ sở hạ tầng hư hỏng, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Hữu Đề (86 tuổi, trú thôn Nam Phong, xã Kỳ Xuân) cho biết, cơn bão Bualoi cuối tháng 9/2025 đã khiến căn nhà của gia đình ông cùng nhiều hộ dân xung quanh bị tốc mái. "Tôi chưa từng thấy cơn bão nào như vậy, gió giật rất mạnh, quần thảo trên đất liền lâu, gây thiệt hại lớn", ông nhớ lại.

Sau bão, gia đình ông cùng các hộ dân được chính quyền và lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục, lợp lại mái nhà. Dù vậy, cuộc sống tại vùng nông thôn của họ vẫn còn nhiều bộn bề. "Tết đến gần, được bạn đọc của báo Dân trí quan tâm, tặng quà, chúng tôi thấy ấm lòng lắm!", ông Đề chia sẻ.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên báo Dân trí, cho biết Chương trình Tết Nhân ái 2026 được triển khai nhằm sẻ chia với người nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tiếp nối hành trình thiện nguyện hơn 20 năm qua của báo.

Mỗi năm, báo Dân trí kêu gọi trung bình hơn 60 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Riêng năm 2025, bạn đọc ủng hộ hơn 87 tỷ đồng với nhiều hoạt động như hỗ trợ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; xóa nhà tạm; tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn; xây cầu, xây trường; hỗ trợ người dân vùng bão lũ; đỡ đầu học sinh hải đảo...

"Năm nay, Chương trình Tết Nhân ái được báo Dân trí triển khai với mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của bạn đọc, góp phần sẻ chia một phần khó khăn với bà con, cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền. Thay mặt bạn đọc, chúng tôi mong những phần quà này sẽ giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn", nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kỳ Xuân bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của báo Dân trí và bạn đọc. Ông cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, địa phương bên cạnh những thuận lợi vẫn đối mặt với một số khó khăn, nhất là thiên tai, bão lũ.

Là xã ven biển, Kỳ Xuân chịu thiệt hại nặng nề, song cũng từ đó nhận được sự sẻ chia của nhiều nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân. Trong chương trình lần này, 50 hộ dân tiếp tục được đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí.

"Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Xuân, chúng tôi trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp đó. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúng tôi xin chúc tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên báo Dân trí và bạn đọc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa những chương trình ý nghĩa giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn", ông Thắng nói.

Tại chương trình, đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc thăm hỏi, trao tới mỗi hộ dân 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 100.000 đồng.

Ông Lâm Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân, trao quà của bạn đọc báo Dân trí tới những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Kỳ Xuân cho biết, 50 hộ được nhận quà Tết lần này đều có hoàn cảnh khá đặc biệt, gồm hộ nghèo, cận nghèo, người tàn tật, đau yếu, học sinh mồ côi sống với ông bà và có nhà cửa bị thiệt hại do thiên tai.

Trước đó, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, qua đó trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân xã Kỳ Xuân trong những ngày giáp Tết Nguyên đán khi đón nhận tình cảm và những món quà thiết thực từ bạn đọc báo Dân trí.