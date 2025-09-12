Người mẹ nghèo ở Lâm Đồng rơi nước mắt khi đón nhận căn nhà mơ ước

Ngày 11/9, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng), UBND xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng, tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái tới gia đình chị Lê Thị Tình.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền 282.113.781 đồng bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Tình (Ảnh: Lâm Thiên).

Chị Lê Thị Tình (SN 1989, trú tại xã Hiệp Thạnh) là nhân vật trong bài viết Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo.

Chị Tình, quê ở Thanh Hóa, đến Lâm Đồng làm thuê từ năm 15 tuổi. Năm 23 tuổi, chị bén duyên với một người đàn ông hơn mình 8 tuổi. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi cha của chồng sắp cưới đột ngột qua đời, khiến lễ cưới của 2 người vẫn chưa được tổ chức.

Căn nhà trong mơ trở thành hiện thực với người mẹ nghèo (Video: Minh Hậu).

Năm 2012, chị Tình sinh con gái đầu lòng là Lê Hải Băng. Đến năm 2018, chị đón cặp bé trai song sinh Lê Minh Đăng và Lê Minh Đạt. Do chưa đăng ký kết hôn, cả 3 người con của chị đều mang họ mẹ.

Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, bế tắc, dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên. Cuối cùng, người chồng dứt áo ra đi, bỏ lại chị cùng 3 con thơ trong căn nhà trống hoác.

Căn nhà chị Lê Thị Tình rộng 70m2, được hoàn thành sau 1 tháng xây dựng (Ảnh: Minh Hậu).

Giữa lúc vật lộn với gánh nặng mưu sinh, chị Tình như gục ngã khi nhận tin con gái đầu lòng Lê Hải Băng mắc bệnh ung thư tuyến giáp, hạch di căn, trong khi 2 con trai còn lại bị tự kỷ, tăng động.

Trong lúc khó khăn, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ chị Tình số tiền hơn 282 triệu đồng, Chi hội Bảo trợ Ái Tâm (thuộc Hội Bảo trợ Lâm Đồng) hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà chị mơ ước.

Chị Lê Thị Tình không giấu được cảm xúc khi đón nhận căn nhà mới (Ảnh: Minh Hậu).

Ngoài ra, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện các chương trình vận động, quyên góp và hỗ trợ gia đình chị Tình hàng trăm triệu đồng khác để chị có điều kiện chữa bệnh cho 3 con nhỏ.

Căn nhà của chị Lê Thị Tình được xây dựng tại khu đất bằng phẳng, có diện tích 70m2 bao gồm phòng khách, không gian bếp và 2 phòng ngủ.

Ngày dọn vào căn nhà mới, chị Tình không giấu được cảm xúc tâm sự: “Căn nhà mà mẹ con chúng tôi hằng mơ ước nay đã thành hiện thực. Từ bây giờ, 4 mẹ con tôi không sợ mưa gió, ẩm thấp nữa”.

4 mẹ con chị Lê Thị Tình trong căn nhà mới khang trang (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng cho biết, nhờ sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc Dân trí cùng các thành viên Hội Bảo trợ Lâm Đồng, chị Tình đã có được căn nhà khang trang, đảm bảo cuộc sống.

“Tôi hy vọng, thời gian tới gia đình chị Tình ổn định cuộc sống, các con của chị được khỏi bệnh để đến trường học cùng bạn bè. Thay mặt thành viên Hội Bảo trợ Lâm Đồng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, thành viên hội bảo trợ đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ đến gia đình chị Tình thời gian qua”, ông Nguyễn Văn Lực chia sẻ.