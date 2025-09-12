Mã số: 5576
Người mẹ nghèo ở Lâm Đồng rơi nước mắt khi đón nhận căn nhà mơ ước
(Dân trí) - Được nhận nhà Nhân ái khang trang, kiên cố, chị Lê Thị Tình ở Lâm Đồng đã vô cùng xúc động, chia sẻ: “Căn nhà mà mẹ con chúng tôi hằng mơ ước nay đã thành hiện thực".
Ngày 11/9, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng), UBND xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng, tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái tới gia đình chị Lê Thị Tình.
Chị Lê Thị Tình (SN 1989, trú tại xã Hiệp Thạnh) là nhân vật trong bài viết Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo.
Chị Tình, quê ở Thanh Hóa, đến Lâm Đồng làm thuê từ năm 15 tuổi. Năm 23 tuổi, chị bén duyên với một người đàn ông hơn mình 8 tuổi. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi cha của chồng sắp cưới đột ngột qua đời, khiến lễ cưới của 2 người vẫn chưa được tổ chức.
Năm 2012, chị Tình sinh con gái đầu lòng là Lê Hải Băng. Đến năm 2018, chị đón cặp bé trai song sinh Lê Minh Đăng và Lê Minh Đạt. Do chưa đăng ký kết hôn, cả 3 người con của chị đều mang họ mẹ.
Cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn, bế tắc, dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên. Cuối cùng, người chồng dứt áo ra đi, bỏ lại chị cùng 3 con thơ trong căn nhà trống hoác.
Giữa lúc vật lộn với gánh nặng mưu sinh, chị Tình như gục ngã khi nhận tin con gái đầu lòng Lê Hải Băng mắc bệnh ung thư tuyến giáp, hạch di căn, trong khi 2 con trai còn lại bị tự kỷ, tăng động.
Trong lúc khó khăn, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ chị Tình số tiền hơn 282 triệu đồng, Chi hội Bảo trợ Ái Tâm (thuộc Hội Bảo trợ Lâm Đồng) hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà chị mơ ước.
Ngoài ra, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện các chương trình vận động, quyên góp và hỗ trợ gia đình chị Tình hàng trăm triệu đồng khác để chị có điều kiện chữa bệnh cho 3 con nhỏ.
Căn nhà của chị Lê Thị Tình được xây dựng tại khu đất bằng phẳng, có diện tích 70m2 bao gồm phòng khách, không gian bếp và 2 phòng ngủ.
Ngày dọn vào căn nhà mới, chị Tình không giấu được cảm xúc tâm sự: “Căn nhà mà mẹ con chúng tôi hằng mơ ước nay đã thành hiện thực. Từ bây giờ, 4 mẹ con tôi không sợ mưa gió, ẩm thấp nữa”.
Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng cho biết, nhờ sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc Dân trí cùng các thành viên Hội Bảo trợ Lâm Đồng, chị Tình đã có được căn nhà khang trang, đảm bảo cuộc sống.
“Tôi hy vọng, thời gian tới gia đình chị Tình ổn định cuộc sống, các con của chị được khỏi bệnh để đến trường học cùng bạn bè. Thay mặt thành viên Hội Bảo trợ Lâm Đồng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, thành viên hội bảo trợ đã đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ đến gia đình chị Tình thời gian qua”, ông Nguyễn Văn Lực chia sẻ.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 218 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 155 nhà.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 58 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…