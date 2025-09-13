Cha nghèo phụ hồ bị ung thư ruột non, lo con thơ thất học, chịu cảnh mồ côi

"Bác sĩ nói tôi uống thuốc cầm cự được ngày nào hay ngày đó"

Từ một trụ cột gia đình, nuôi vợ và 3 đứa con thơ dại, năm 2024, anh Huỳnh Văn Phước (42 tuổi, ngụ ấp Nhứt B, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện mắc ung thư ruột non. Kể từ đó, sức khoẻ anh Phước suy kiệt, không thể làm lụng kiếm tiền chăm sóc vợ con.

Gia đình anh Phước rơi vào cảnh khánh kiệt từ khi anh phát hiện mắc bệnh ung thư ruột non (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Phước chia sẻ, trước khi biết bản thân mắc bệnh ung thư, anh thường xuyên bị đau bụng, cơn đau ấy cứ âm ỉ suốt 6-7 năm qua. Tuy nhiên, vì nghĩ chỉ do đau dạ dày nên anh mua thuốc uống giảm đau.

Một buổi trưa, khi đi phụ hồ gần nhà, cơn đau ập đến khiến anh Phước ngất xỉu. Ngay sau đó, anh được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, anh Phước bị chứng lách to rồi viết toa thuốc uống nửa tháng.

"Thời gian đầu có giảm đau, nhưng sau đó bụng đau dữ dội hơn, tôi đến bệnh viện ở tỉnh Trà Vinh cũ khám tiếp. Tại đây, các bác sĩ nội soi nói tôi bị đau do ruột già, tiếp tục lấy thuốc về uống nhưng chẳng thuyên giảm.

Qua nhiều lần ngược xuôi ở các bệnh viện trong tỉnh mà chẳng có kết quả chính xác, gia đình mới đưa tôi lên bệnh viện ở TPHCM thì phát hiện ra mình bị ung thư, bác sĩ kêu chuẩn bị tiền để lên mổ sinh thiết.

Anh Phước rưng rưng kể về căn bệnh "án tử" và nỗi lo con cái sẽ chịu cảnh mồ côi cha (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hôm đó, cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng vì biết bản thân không đủ khả năng chữa trị, 3 đứa con còn quá nhỏ, bé lớn nhất 14 tuổi, bé nhỏ mới 1 tuổi.

Tiếp những ngày sau, mỗi lần nhập viện để hoá trị, bác sĩ có nói căn bệnh của tôi không hết, chỉ uống thuốc đến khi nào chết thì thôi. Lúc đầu còn sốc lắm nhưng tôi phải chấp nhận sự thật. Tôi chỉ tiếc nuối là chưa thể lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn”, anh Phước buồn bã nói.

Từ ngày anh Phước mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống cả gia đình mang một màu u tối. Anh không thể làm việc nặng nhọc như trước, còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (38 tuổi) bận bịu chăm sóc con trai út mới thôi nôi nên chưa đi làm.

Thời gian qua, để chữa trị bệnh tật, anh Phước bán đi một số tài sản trong nhà rồi vay mượn họ hàng thêm.

Con trai út là bé Huỳnh Gia Hưng mới 1 tuổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước kia, anh Phước đi làm mướn, phụ hồ, đào mương... thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày. Từ lúc bị ung thư, sức khoẻ anh kém dần, phải dùng thuốc hoá trị, đến bệnh viện tái khám thường xuyên nên không đi làm được nữa.

Thương hoàn cảnh khốn khó, người em bà con gửi tặng cặp bò để vợ chồng anh Phước chăm sóc, khi bán sẽ chia tiền công. Hàng ngày, chị Tú và anh Phước chia nhau ra đồng cắt cỏ về cho bò ăn, đợi khi bò đạt trọng lượng đủ bán thương phẩm rồi giao cho chủ.

“Mất 5-6 tháng mới nuôi bò đạt trọng lượng như yêu cầu và được trả công vài triệu đồng. Tiền công ít ỏi, nhưng với khả năng chúng tôi hiện tại, đó cũng là số tiền lớn lao để mua thuốc, lo chi phí điều trị”, chị Tú tâm sự.

Chị Tú được người em họ thuê nuôi bò, đến thời điểm bò đủ cân nặng sẽ bán, sau đó chị được trả tiền công chăm sóc khoảng vài triệu đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Lo con thơ thất học

Năm anh Phước phát bệnh cũng là lúc chị Tú mang thai, sinh bé thứ 3. Con gái lớn của hai vợ chồng là bé Huỳnh Thị Ngọc Yến suýt phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh quá khó khăn. Nhờ thầy cô, bạn bè động viên, tiếp sức, Yến mới học xong lớp 8 và chuẩn bị vào học lớp 9.

Cô nữ sinh nghèo cho biết, bản thân rất muốn đi học, sau này lớn lên sẽ làm giáo viên, kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi các em.

“Năm học rồi con nghỉ học nhiều, vì lúc cha đi khám bệnh, nhập viện, mẹ bận chăm sóc em út thì con phụ mẹ nấu cơm, quét dọn nhà cửa và chăm sóc em trai thứ 3. Con ước, cha hết bệnh để chứng kiến con học hành nên người, nhìn con đậu đại học”, Yến rưng rưng nước mắt nói.

Năm 2024, cha bệnh nặng, mẹ sinh em út, bé Yến phải nghỉ học thường xuyên để giúp mẹ lo cho các em (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Ngọc Điệu, Trưởng ấp Nhứt B cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Phước đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh Phước là trụ cột chính trong nhà, bị bệnh nặng, không đủ sức lao động để nuôi vợ con.

Do xã Mỹ Long là xã An toàn khu nên nhân khẩu ở xã đều được hỗ trợ Bảo hiểm y tế miễn phí. Đối với gia đình anh Phước, sự hỗ trợ này cũng đỡ phần nhỏ chi phí thuốc men và giường nằm khi nhập viện điều trị.

"Thay mặt địa phương, tôi mong rằng báo Dân trí sẽ là cầu nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ anh Phước có tiền chữa bệnh, nuôi con ăn học nên người", ông Điệu nói thêm.