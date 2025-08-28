Kỳ vọng những “Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Cờ Ba nhất” mới

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945- 28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những thành tích nổi bật mà nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã đạt được suốt 8 thập kỷ qua, đồng thời mong muốn ngành Nội vụ tiếp tục có nhiều phong trào thi đua mới mẻ hơn nữa, để được thấy nhiều “Sóng Duyên hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ ba nhất” trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ai từng sống qua thập niên 1960 của thế kỷ trước, hẳn còn nhớ, cùng với “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp, “Cờ Ba Nhất” trong quân đội, “Trống Bắc Lý” trong giáo dục, thì “Gió Đại Phong” được ví như làn gió khởi nguồn cho tinh thần thi đua lao động sôi nổi trong lĩnh vực nông nghiệp, vừa góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa đảm đương việc chi viện cho tiền tuyến miền Nam đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Vì thế, khi nói “muốn được thấy” những cái tên từng là hình mẫu trong phong trào thi đua yêu nước một thời, chúng ta đều hiểu rằng một trong những điều mà người đứng đầu Đảng muốn nhấn mạnh đến là vai trò của các chương trình hành động có thể khơi dậy khát vọng cống hiến của mọi người trong kỷ nguyên phát triển mới. Nhất là đối với Bộ Nội vụ - một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 27/8 (Ảnh: Hải Long).

Thực tiễn chứng minh, 80 năm đồng hành cùng đất nước, dù là tên gọi nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân, ngành Nội vụ cũng đã khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực và đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Từ việc xóa bỏ tàn tích chế độ phong kiến- thực dân, kiến tạo những nền tảng hành chính đầu tiên cho nhà nước cách mạng non trẻ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chống thù trong, giặc ngoài; diệt giặc đói, diệt giặc dốt, tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám… đến tham mưu xây dựng mô hình tổ chức hành chính cho một nước Việt Nam thống nhất sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam mùa xuân năm 1975, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều vận hội mới nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Thành tựu sau 40 năm đổi mới là to lớn song thách thức cũng không ít, khi bẫy thu nhập trung bình vẫn tồn tại, kỷ nguyên dân số vàng sắp đi qua, năng suất lao động tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.

Tự hào truyền thống tốt đẹp hòa quyện với những bài học thực tiễn sâu sắc sau 80 năm xây dựng và trưởng thành là hành trang vững chắc, là mạch nguồn quan trọng để ngành Nội vụ tiếp tục vai trò tiên phong, nòng cốt trong tham mưu chiến lược cho Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính nhà nước pháp quyền hiện đại, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; quản lý phát triển xã hội công bằng và bền vững; tự tin đồng hành cùng dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước ( năm 2045).

Tương lai thuộc về những người biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích quốc gia dân tộc. Giờ là lúc “bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc là sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử”- Tổng Bí thư Tô Lâm nhắn nhủ như vậy với ngành Nội vụ.

Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang trên đà tiến triển thuận lợi. Bộ máy hệ thống chính trị đã gọn hơn; các địa phương sau sắp xếp đã xác định được tâm thế của mình khi đứng trước cơ hội phát triển trong không gian rộng mở với tiềm năng, tiềm lực lớn hơn. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang dần bắt kịp yêu cầu chuyển dịch từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, được người dân đánh giá tích cực. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy đã thực sự gắn với minh định quyền hạn, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền một cách hợp lý giữa các cơ quan, các cấp hành chính nhà nước; tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, kiến tạo không gian phát triển mới.

Những kết quả đáng khích lệ ấy, có phần đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm và sáng tạo không ngừng của ngành Nội vụ.

Cả dân tộc đang hân hoan trong niềm vui tròn 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ngành Nội vụ càng thêm tự hào khi là thành viên quan trọng và liên tục, giữ vai trò góp phần kiến tạo, phát triển bộ máy quản trị quốc gia. Niềm tự hào lớn lao ấy càng thôi thúc mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành hôm nay ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tình yêu nước không cần và không thể nài ép. Chỉ cần có cơ hội là sẽ bùng cháy. Một khi Tổ quốc đã ở trong tim thì thực tiễn cuộc sống sẽ là nơi để tình yêu nước được nảy nở thông qua tư duy, hành động và sự tận hiến của mỗi người. Lòng yêu nước không cần ồn ào; thành công của các phong trào thi đua yêu nước là ở lòng người. Khi thi đua tạo nên niềm hứng khởi, thấm vào tận trái tim, khối óc, trở thành suy nghĩ, việc làm tự nhiên như lẽ sống của mỗi công dân, đất nước lo gì không rạng rỡ những niềm vui.

Đó cũng là lý do mà Tổng Bí thư Tô Lâm và tất cả chúng ta đều kỳ vọng ngành Nội vụ sẽ viết tiếp những “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba nhất”… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tác giả: Ông Nguyễn Vân Thiêng là nhà báo với hơn 30 năm trong nghề, từng công tác tại một số cơ quan báo chí Trung ương.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!