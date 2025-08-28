Thua CLB Công an TPHCM, HAGL chưa thoát khỏi nhóm cuối bảng V-League

Như thường lệ, đội bóng phố núi khởi đầu trận đấu gặp CLB Công an TPHCM với đội hình lùi thấp, chơi thiên về phòng ngự phản công. Việc HAGL không có người cầm trịch trục giữa, khiến cho họ thi đấu rất rời rạc, đồng thời đội này ít có các pha phản công đủ nhanh và đủ sắc bén về phía phần sân đối phương.

HAGL lép vế trước CLB Công an TPHCM (Ảnh: Đ.V).

Điều này khiến cho hàng thủ của HAGL càng chịu nhiều sức ép, càng đối diện với các pha hãm thành liên tiếp của đối thủ. Nếu như các chân sút của CLB Công an TPHCM chính xác hơn trong các pha dứt điểm, họ đã có thể ghi bàn sớm hơn.

Dù vậy, sau nhiều nỗ lực ép sân, CLB Công an TPHCM vẫn có bàn mở tỷ số ở phút 41. Trong pha bóng này, Quốc Cường chuyền bóng từ phía trái khu vực 16m50 của đối phương, để cho ngoại binh Endrick dứt điểm chính xác từ cự ly gần, ghi bàn giúp Công an TPHCM dẫn trước 1-0.

Endrick ghi bàn giúp CLB CA TPHCM vượt qua đội bóng phố núi (Ảnh: Đ.V).

Cũng phải nói thêm rằng trong trận đấu này, thủ môn Trần Trung Kiên của CLB HAGL tiếp tục chơi hay, nếu không lưới của đội bóng phố núi đã rung lên thêm vài lần nữa.

Trung Kiên có nhiều tình huống phản xạ xuất sắc, hoặc lao ra kịp lúc, ngăn chặn các pha dứt điểm của các chân sút bên phía CLB Công an TPHCM.

Thắng chung cuộc 1-0, CLB Công an TPHCM có chiến thắng thứ hai tại LPBank V-League 2025-26. Ngược lại, HAGL chưa có trận thắng nào. Đội bóng phố núi mới có một điểm sau 3 lượt trận, xếp áp chót bảng xếp hạng. Đồng thời, HAGL chưa ghi bàn thắng nào sau 3 trận.