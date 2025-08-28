Ukraine tiết lộ thời điểm hoàn thành phác thảo khung đảm bảo an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky kỳ vọng một khuôn khổ về các bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ được đưa ra ngay trong tuần tới, khi Kiev tiếp tục đàm phán với các đồng minh nhằm đạt được một cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ.

Hôm 28/8, ông Zelensky cho biết đã thảo luận “sâu rộng” về vấn đề này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

“Các cố vấn an ninh quốc gia đang được thảo luận trên từng thành phần cụ thể, và toàn bộ khuôn khổ sẽ được đưa lên văn bản vào tuần tới", ông nói sau cuộc gọi.

Ông Zelensky nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dự các cuộc thảo luận “để xem xét” khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine, đặc biệt là ở Biển Đen.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Rustem Umerov, hôm 28/8 đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về vấn đề này cũng như hợp tác quốc phòng song phương.

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh và cho biết sẽ đóng góp vào bất kỳ sáng kiến nào nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài cho Ukraine.

Nước này trước đó cho biết có thể cân nhắc tham gia các sáng kiến hòa bình trên thực địa nếu một cơ chế và khuôn khổ cụ thể được thiết lập, nhưng chưa công khai cam kết.

Các điều khoản nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine tới nay vẫn chưa ngã ngũ, khi đây được xem là một trong những yếu tố có thể tác động tới các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định một quân đội Ukraine hùng mạnh là yếu tố “nền tảng” cho bất kỳ bảo đảm an ninh nào trong tương lai.

“Tôi nhắc lại lập trường của Ukraine rằng các bảo đảm an ninh phải cụ thể, ràng buộc pháp lý và hiệu quả. Chúng phải đa tầng, bao gồm cả quân sự, ngoại giao, pháp lý và các cấp độ khác”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Về phía Nga, nước này phản đối việc thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow ủng hộ cơ chế cam kết đảm bảo an ninh như đã nhất trí tại cuộc đàm phán với Ukraine ở Istanbul năm 2022, tức là có sự tham gia của Nga.