Cây đổ đè người đi xe máy ở TPHCM

Khoảng 19h15 ngày 28/8, trên địa bàn phường Tam Thắng (TPHCM) có mưa kèm gió mạnh. Theo UBND phường, một cây sao trước số nhà 99 đường Phạm Hồng Thái bất ngờ bật gốc, đổ ra đường.

Cây sao trên đường Phạm Hồng Thái đổ trong mưa (Ảnh: Phú Việt).

Cây đã đè một người phụ nữ chạy xe máy chở theo cháu nhỏ, khi người này đi từ đường Lê Lợi ra ngã tư Giếng Nước. Tán cây đè lên ô tô 7 chỗ đậu bên đường.

Người dân đã nhanh chóng đưa người phụ nữ tới bệnh viện cấp cứu. Cháu nhỏ ngồi sau may mắn an toàn. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Tam Thắng có mặt giải tỏa hiện trường.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Phú Việt).

Theo người dân, thời điểm cây sao ngã đổ, khu vực đường Phạm Hồng Thái có mưa kèm gió giật mạnh, trên đường ít xe. Tại hiện trường, xe máy và ô tô bị hư hỏng nhẹ.