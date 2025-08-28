Vòng bảng Champions League: Real Madrid đại chiến Man City, Barca gặp PSG

Giống như mùa giải trước, việc UEFA áp dụng thể thức mới ở Champions League khiến vòng bảng chứng kiến rất nhiều cuộc đụng độ nảy lửa giữa những ứng cử viên vô địch.

Nhà đương kim vô địch PSG tiếp tục gặp những lá thăm khó (giống như mùa trước) khi lần lượt đối đầu với Bayern Munich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisbon, Newcastle, Bilbao.

Các đối thủ của những đội ở nhóm hạt giống số 1 (Ảnh: UEFA).

Trong số này, không có đối thủ nào thực sự dễ dàng với PSG. Tuy nhiên, khác với mùa giải trước, đoàn quân HLV Luis Enrique đã mang tâm thế khác. Cả châu Âu đang thực sự nể sợ lối chơi nhanh mạnh của đội bóng thành Paris.

Real Madrid, trên hành trình săn ngai vàng Champions League, phải đối đầu với ba "ông kẹ" là Man City, Liverpool, Juventus. Ngoài ra, họ còn đụng độ Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat.

Trong khi đó, Barcelona lại có lá thăm khá may mắn. Ngoài hai đối thủ mạnh ở nhóm 1 là PSG, Chelsea, những đối thủ khác của Barca khá mềm là Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praha, Copenhagen, Newcastle.

Đương kim vô địch PSG gặp toàn đối thủ khó nhằn (Ảnh: Goal).

Ở vòng bảng, cuộc đối đầu giữa Real Madrid gặp Man City, Liverpool hay Barcelona gặp PSG sẽ thực sự được chú ý.

Giai đoạn vòng bảng diễn ra từ 16/9/2025 đến ngày 28/1/2026. 8 đội đầu bảng sẽ lọt vào vòng 1/8. Các đội xếp thứ 9-24 sẽ tham dự vòng play-off để chọn ra 8 đội tham dự vòng 1/8. Các đội xếp thứ 25-36 sẽ bị loại.

Như vậy, tới lúc này, 36 đội bóng tham dự vòng bảng Champions League đã được xác định. Họ được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa theo kết quả thi đấu cúp châu Âu trong 5 mùa giải gần đây.

Nhóm hạt giống số 1: PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona.

Nhóm hạt giống số 2: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge.

Nhóm hạt giống số 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbon, Olympiacos, Slavia Praha, Bodo Glimt, Marseille.

Nhóm hạt giống số 4: AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhagen.

UEFA sẽ bốc thăm dựa theo phần mềm uy tín, nhằm đảm bảo sự công bằng. Mỗi CLB sẽ đối đầu với hai đội ở từng nhóm hạt giống. Họ sẽ thi đấu tổng cộng 8 trận (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách).

Các nguyên tắc quen thuộc vẫn được áp dụng như các đội không chạm trán đối thủ cùng quốc gia và cũng không gặp quá 2 CLB đến từ cùng một nền bóng đá khác.

Các đội nằm trong top 8 ở giai đoạn vòng bảng nghiễm nhiên có vé tham dự vòng 1/8. Các đội xếp thứ 9-24 tham dự vòng đấu play-off để chọn ra 8 đội vào vòng 1/8. Các đội xếp thứ 25-36 sẽ bị loại, thay vì bị đẩy xuống Europa League như trước.

Đáng chú ý, kể từ mùa giải này, UEFA sẽ ưu tiên các đội có thứ hạng cao hơn ở vòng bảng được thi đấu sân nhà ở lượt về vòng knock-out. Điều này đảm bảo sự công bằng cho những đội đã nỗ lực thi đấu ở vòng bảng, tránh trường hợp thiệt thòi như Liverpool ở mùa giải trước.