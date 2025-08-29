Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ những ngày tới có mưa rào và dông rải rác 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, nguy cơ mưa cường suất lớn trên 60mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; trọng tâm mưa từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, sau đó đi sâu vào vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng.

Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 29/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Tây đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ 28/8 đến 2/9: