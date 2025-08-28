Cảnh sát xuất hiện tại dinh thự Thành An của "ông bầu" Cao Tiến Đoan

Tối 28/8, nhiều cảnh sát xuất hiện tại khu dinh thự Thành An, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là khu dinh thự của ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Cùng thời điểm này, lực lượng cảnh sát cơ động cũng xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, nằm trên tuyến đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát xuất hiện tại dinh thự Thành An của ông Đoan (Ảnh: Thanh Tùng).

Tòa dinh thự Thành An của ông Cao Tiến Đoan rộng hàng nghìn m2, nằm ngay mặt tiền quốc lộ 47 tại phường Sầm Sơn.

Cảnh sát xuất hiện tại trụ sở công ty (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Cao Tiến Đoan là "ông bầu" Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa. Ông Đoan đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Công ty của ông Đoan chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Sự việc cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của ông Đoan đã thu hút đông đảo người dân địa phương đứng xem.

Đông đảo người dân đứng xem ngoài tòa dinh thự (Ảnh: Thanh Tùng).

Tối 28/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết chưa nắm được thông tin về vụ việc.