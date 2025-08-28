Bộ Chính trị cho ý kiến đề án nhân sự đại hội tỉnh Cao Bằng, TP Huế

Ngày 28/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Ban Thường vụ Thành ủy Huế để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu của 2 Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà hai địa phương đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị 2 Cao Bằng và Huế tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình đại hội bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Đối với tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước lưu ý, cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch về nguồn của tỉnh, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tuyến vành đai biên giới, phát triển kinh tế biên mậu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị,...

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng (Ảnh: Lâm Khánh).

Cùng với đó, Cao Bằng cần đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, tập trung hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Kạn - Cao Bằng; các tuyến kết nối cao tốc với các cửa khẩu quốc tế, song phương, các khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Pó, khu cảnh quan thác Bản Giốc...

Đối với TP Huế, Chủ tịch nước cho rằng cần tận dụng lợi thế riêng có của Huế, xây dựng thương hiệu Huế - thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc song song với việc bảo tồn, gìn giữ tối đa các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; chú trọng phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, Huế cũng cần xác định các lĩnh vực đột phá và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao để tăng ngân sách cho tỉnh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới; xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Hai địa phương cần tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân; củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh Cao Bằng và Đảng bộ TP Huế xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để trình đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau đại hội.