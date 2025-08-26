Ngọn lửa tháng Tám

Những ngày tháng 8 này, phố phường Hà Nội đỏ rực cờ hoa. Dòng người mặc áo mang hình cờ Tổ quốc nối nhau dài như vô tận quanh quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, Hồ Gươm... Những tấm ảnh đẹp nhất của mùa thu kỷ niệm 80 năm độc lập tràn ngập trên mạng xã hội, và chắc chắn sẽ lắng sâu trong cảm xúc mỗi người.

Một mùa thu mới đã về. Mùa thu độc lập, mùa thu của cách mạng tháng 8. Thời gian cứ trôi đi theo quy luật tự nhiên, nhưng trên cái nền tưởng như bình lặng ấy lại khắc sâu bao dấu son lịch sử. Như sáng thu nay, lòng mỗi chúng ta chợt dâng trào một cảm xúc sâu lắng: 80 năm đất nước giành lại được độc lập, tự do!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã “tay không làm nổi cơ đồ”, dựng xây một Nhà nước hòa bình, độc lập, thống nhất, có tiếng nói trọng lượng trên trường quốc tế. Sức thuyết phục của Bác Hồ, của đại nghĩa vì dân tộc đã khiến anh kỹ sư công chính Phạm Ngọc Lễ bỏ công việc của một tổng công trình sư với mức lương 5 cây vàng/tháng giữa Pa-ri hoa lệ để lên tàu về nước, nhập vào cuộc kháng chiến gian khổ, hy sinh. Nhờ đó, chúng ta có một chuyên gia chế tạo vũ khí Trần Đại Nghĩa với những xưởng quân giới ẩn trong vùng sâu, trang thiết bị còn đơn sơ nhưng sức sáng tạo diệu kỳ.

Người dân ở Quảng trường Ba Đình háo hức khi ngước nhìn lên bầu trời xem trực thăng của không quân Việt Nam hợp luyện, ngày 24/8 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Những trí thức phong kiến như cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Kế Toại, cụ Phạm Khắc Hòe... cũng nguyện một lòng đi theo cách mạng để được làm dân một nước tự do. Những văn nghệ sỹ hoàn cảnh xuất thân, cá tính rất khác nhau cũng tìm thấy ý nghĩa đời mình trong dòng chảy lịch sử, khi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân.

Để đoàn kết một cộng đồng nhiều dân tộc anh em, núi sông ngăn cách, kẻ địch chia rẽ, chúng ta đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời, một chân tâm sáng ngời vì đại nghĩa. Trong những năm kháng chiến, cán bộ trèo đèo, lội suối vào từng làng bản xa xôi xây dựng phong trào. Hòa bình rồi, từng đoàn trí thức trẻ trung, nhiệt huyết lại được vận động lên Tây Bắc, Việt Bắc, vào với Tây Nguyên mở mang trí thức, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Còn nhớ, có những thời điểm khó khăn, lửa cháy nơi biên cương phía Nam, phía Bắc, chúng ta vẫn kiên trì giải quyết vấn đề Fulro ở Tây Nguyên bằng con đường vận động hòa giải là chủ yếu. Không có oán thù, chỉ có lòng khoan dung vĩ đại, hàn gắn những vết thương âm ỉ, kết nối dân tộc về một mối.

Sức thuyết phục Việt Nam đã vượt xa biên giới. Cuộc chiến tranh chính nghĩa của chúng ta từng trở thành niềm tin, lẽ sống cho biết bao dân tộc bị áp bức trên thế gian này. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vị lãnh tụ dân tộc đã đi vào tâm thức của bao nhiêu thế hệ.

Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-núc từng nhận xét: “Trong cái thế giới bạo tàn này, Người (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã đem lại cho chúng ta cũng như bao nhiêu dân tộc khác những lý do để hy vọng”. Cố thủ tướng Thụy Điển Ô-lốp Pan-mơ đã bày tỏ sự trân trọng cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam và ông từng tìm mọi cách giúp đỡ một đất nước mà ông yêu mến, kể cả dùng tài sản cá nhân tặng chúng ta bệnh viện... Điều gì đã khiến những người khác xa chúng ta về chính kiến hướng tới Việt Nam với lòng ngưỡng mộ? Có lẽ đó là lương tri, là chính nghĩa đã thức tỉnh con người.

Gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, với bao nỗ lực dựng xây, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế như ngày nay. Khát vọng ngàn đời của cha ông về tương lai thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu đã dần thành hiện thực. Một đất nước có tốc độ tăng trưởng cao ở khu vực, có thành tựu xóa đói, giảm nghèo ấn tượng. Một đất nước đã phải đi qua bao cơn binh lửa để có được hòa bình. Một đất nước có dân số trẻ, khát khao đổi mới và hội nhập. Đất nước ấy đang hướng tới tương lai tươi sáng, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có đi qua những năm tháng đau thương, mất mát mới cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập. Có chứng kiến những tháng năm đói nghèo, gian khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nguồn lực đất nước nhỏ bé, đối diện với bao vây, cấm vận tứ bề, mới thấm thía thành quả quý giá hôm nay. Những trải nghiệm lịch sử là hành trang không thể thiếu để đất nước vững bước trên hành trình hội nhập và phát triển.

Quy mô nền kinh tế đã vươn lên vị trí 35 trên thế giới, đạt hơn 476 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 4.700 USD… Hạ tầng đang có những bước đột phá với nhiều công trình giao thông tầm vóc. Chúng ta trở thành đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 cường quốc thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đặc biệt, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mở ra không gian phát triển mới đang tạo sinh lực và hy vọng cho sự bứt phá của đất nước trong tương lai sắp tới.

Tầm nhìn trăm năm đã thôi thúc những quyết sách sáng tạo và mạnh mẽ, quyết tâm đưa đất nước vượt lên. Nắm bắt thời cơ nghìn năm có một 80 năm trước đã giúp chúng ta giành được độc lập, vượt lên những tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cơ hội nghìn năm có một hôm nay đang mở ra con đường phát triển mới cho đất nước cất cánh, là kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên hành trình ấy, tinh thần Cách mạng Tháng Tám sẽ mãi là ngọn lửa dẫn đường, ngọn lửa bất diệt vì Tổ quốc độc lập, tự do, vì tương lai đất nước hùng cường.

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

