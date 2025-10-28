Xem bác sĩ thâm nhập dạ dày truy vết ung thư (Video: Minh Nhật - Thương Huyền).

Trong phòng mổ, TS.BS Phạm Châu, chuyên ngành Nội tiêu hoá, Bệnh viện Quân y 103 đang dùng ghim y tế cố định lại khối mô ung thư có kích thước khoảng 2cm được lấy ra từ vị trí niêm mạc dạ dày của người phụ nữ.

Đây là kết quả của 1 giờ đồng hồ "cân não" cắt tách tuyến niêm mạc ống tiêu hoá, điều trị tổn thương ung thư sớm ở dạ dày của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện 103.

Bệnh nhân nữ 75 tuổi, được chẩn đoán tổn thương ung thư sớm dạ dày với hình thái tổn thương dạng lồi và loét ở giữa (Paris typ 0-IIa/c).

Bệnh nhân đã được thăm khám lâm sàng cẩn thận, thực hiện các xét nghiệm, phương pháp chẩn đoán hình ảnh như nội soi chẩn đoán, sinh thiết để đánh giá sự xâm lấn và di căn của tổn thương. Bà được chỉ định cắt tách dưới niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị tổn thương ung thư sớm ở dạ dày.

8h30, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ số 11.

Các bác sĩ xác định, trường hợp bệnh nhân này có nhiều thách thức trong việc thực hiện. Bệnh nhân tuổi cao, mắc hàng loạt các bệnh nền như huyết áp cao, đái tháo đường, hội chứng Cushing, tuyến giáp… và vị trí tổn thương khó can thiệp. Chính vì thế mà việc khám tiền mê, gây mê được các bác sĩ, kỹ thuật viên thảo luận kỹ trước khi tiến hành.

“Bác hít sâu, thở chậm, chịu khó một chút”, bác sĩ gây mê nhẹ nhàng trấn an bà khi bắt đầu tiến hành đặt nội khí quản.

Dựa vào thể trạng và các bệnh nền của bệnh nhân, việc đặt nội khí quản trong trường hợp này góp phần làm giảm biến chứng, ổn định hô hấp trong khi thực hiện kỹ thuật.

Ngay sau đó, bệnh nhân được thực hiện cắt tách dưới niêm mạc ống tiêu hoá.

9h05, ê-kíp kỹ thuật đã tiếp cận tới tổn thương. Đây là một khối mô gồ lên, có màu hồng, lõm ở trung tâm.

Dựa vào các xét nghiệm trước đó và hình ảnh đang hiển thị trên màn hình nội soi, BS Phạm Châu trao đổi với ê-kíp trong lúc mổ: “Tổn thương ở vị trí khó - góc bờ cong nhỏ dạ dày, do vậy ca mổ sẽ thêm phần thử thách”.

Với các ca phức tạp như vậy, quá trình mổ cần nhiều thời gian hơn, đòi hỏi ê-kíp mổ có trình độ cao, tỉ mỉ, cẩn thận để tránh để lại biến chứng.

Sau khi xác định được vị trí, ê-kíp tiến hành tiêm nâng, bóc tách lớp niêm mạc ra khỏi ống tiêu hoá. Bác sĩ Châu sử dụng thiết bị chuyên dụng đánh dấu các vị trí cách ranh giới tổn thương khoảng 2-3mm. Mục đích của việc này là loại bỏ hết hoàn toàn khối mô có nguy cơ ung thư sớm ở dạ dày.

Bước tiếp theo là cắt và bóc lớp niêm mạc tổn thương ống tiêu hoá. Ê-kíp kỹ thuật theo dõi sát sao diễn biến trên màn hình nội soi và các chỉ số của bệnh nhân hiển thị trên máy theo dõi liên tục.

“Khác với phương pháp truyền thống, sau khi xác định tổn thương dạ dày thì thường sẽ tiến hành các đoạn dạ dày có độ dài 2/3, 3/4, thậm chí phải cắt toàn bộ dạ dày.

Tuy nhiên với phương pháp này chúng tôi chỉ cần cắt tách lớp niêm mạc tổn thương của ống tiêu hoá”, BS Châu lý giải. Sau khi cắt, tổn thương của bệnh nhân sẽ nhanh chóng hồi phục, chất lượng sống được cải thiện đáng kể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tái phát sau cắt tách dưới niêm mạc ống tiêu hóa điều trị ung thư sớm không khác biệt nhiều so với phương pháp mổ truyền thống. Không chỉ vậy, việc phát hiện sớm và loại bỏ tổn thương có nguy cơ hình thành ung thư sẽ tiết kiệm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Đến 9h30, BS Châu cùng ê-kíp mổ hoàn thành việc cắt tách khối tổn thương ung thư sớm ở dạ dày bệnh nhân. Tổn thương lấy ra khỏi dạ dày, được cố định và đánh giá mô bệnh, đánh giá diện cắt đáy, diện cắt bên để xác định loại bỏ hoàn toàn khối u hay chưa.

“Sau khi cắt tách dưới niêm mạc ống tiêu hóa, bệnh nhân được theo dõi tình trạng sau can thiệp để kịp thời phát hiện các tai biến và biến chứng.

Đồng thời chúng tôi giám sát, điều trị tốt các bệnh nền của bệnh nhân, tư vấn tình trạng bệnh, chương trình theo dõi, quản lý tốt ung thư cũng như tình trạng tái phát nếu có. Từ đó, các y bác sĩ tiến hành các bước điều trị tiếp theo”, BS Châu nói.

Nếu sau khi cắt không còn ghi nhận phát hiện tế bào u, bệnh nhân có thể được xác định đã khỏi hoàn toàn, không phải can thiệp thêm các phương pháp điều trị khác hoặc dùng hoá chất.

9h40, kỹ thuật được hoàn thành, bệnh nhân được đưa về khu vực hồi tỉnh. Sau thời gian theo dõi khoảng 3-5 ngày, tình trạng ổn định, bệnh nhân sẽ được ra viện và sinh hoạt như bình thường.

Theo BS Châu, tỉ lệ mắc các bệnh ung thư nói chung và ung thư đường tiêu hóa nói riêng ở Việt Nam đang có dấu hiệu gia tăng. Do vậy, việc tầm soát ung thư sớm ống tiêu hóa thông qua nội soi dạ dày, đại tràng trở nên quan trọng.

“Ung thư ống tiêu hoá đa số có thể được phát triển từ các tổn thương lành tính như polyp, đặc biệt là polyp tuyến, phát triển thành loạn sản độ thấp, loạn sản độ cao và hình thành ung thư”, BS Châu cho biết thêm.

Khi phát hiện tổn thương như polyp, tiền ung thư hoặc ung thư sớm có thể loại bỏ hoàn toàn qua nội soi, đem lại hiệu quả tốt cho người bệnh.

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y đã không ngừng nghiên cứu, đặc điểm dịch tễ, các dấu sinh học ung thư, đột biến gen; trang bị các hệ thống nội soi, chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất để phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tốt nhất cho bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư đường tiêu hóa nói riêng.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại để tối ưu quy trình chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị ung thư.

Ảnh: Mạnh Quân

Video: Minh Nhật, Thương Huyền