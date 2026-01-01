Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tiếp nhận thêm cơ sở khám, điều trị mới

TS.BS Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, cho biết bệnh viện đang có 2 cơ sở điều trị với quy mô hơn 400 giường.

Nay bệnh viện được giao chính thức tiếp nhận thêm cơ sở của Bệnh viện Phong Điền (cũ) để làm nơi khám, điều trị đa khoa và ung bướu (cơ sở 3), bắt đầu tiếp nhận bệnh từ đầu năm 2026.

"Tại cơ sở 3, quy mô giai đoạn 1 là 120 giường và giai đoạn 2 mở rộng 400 giường", bác sĩ Kha thông tin.

Cũng trong ngày, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ khánh thành khu khám, chữa bệnh theo yêu cầu, để có thêm sự lựa chọn cho người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành khu khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết Sở Y tế đã hoàn thành thủ tục khởi động lại công trình xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ mới tại phường An Bình và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Khi đó, bệnh viện có quy mô 1.200 giường. Bệnh viện sẽ hình thành trung tâm ung bướu hiện đại, trang thiết bị kỹ thuật cao bậc nhất khu vực Tây Nam bộ, trong đó có khu xạ trị ung thư.

"Khi hoàn thành bệnh viện, trung tâm ung bướu mới, ngoài khu vực điều trị sẽ có khu tầm soát ung thư, khu nhà nghỉ cho người nuôi bệnh. Nơi đây hy vọng trở thành trung tâm tầm soát, khám, chẩn đoán và điều trị ung bướu hiện đại, đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Chính phủ và người dân trong khu vực", ông Cường nói.

Trong đợt này, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ cũng tiếp nhận tài trợ từ các đơn vị thêm một ô tô, một hệ thống nội soi tiêu hóa, 4 máy siêu âm tổng quát, một hệ thống soi tai mũi họng, một máy điện tim, một máy ly tâm,..