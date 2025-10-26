Dấu hiệu trên gối và chăn buổi sáng có thể cảnh báo ung thư

Khi chiếc gối ẩm không còn là chuyện thời tiết

Đổ mồ hôi là cơ chế tự nhiên giúp cơ thể làm mát và điều hòa thân nhiệt. Tuy nhiên, khi lượng mồ hôi xuất hiện vào ban đêm quá nhiều, đến mức khiến người bệnh phải thay quần áo hoặc ga giường, đó được gọi là chứng mồ hôi đêm (Night sweats).

Nếu mỗi sáng thức dậy bạn thấy gối hoặc chăn bị ướt đẫm mồ hôi dù thời tiết mát lạnh, đừng vội cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường (Ảnh: Getty).

Điều đáng lo là mồ hôi đêm do bệnh lý có tính chất rất khác so với mồ hôi do nóng nực thông thường.

Ở người khỏe mạnh, đổ mồ hôi có thể xảy ra khi phòng bí, chăn dày, hoặc trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nhưng với người mắc bệnh, hiện tượng này xảy ra bất kể thời tiết, kể cả khi nằm trong phòng điều hòa mát lạnh hay giữa mùa đông lạnh giá.

Theo các chuyên gia, mồ hôi đêm liên quan đến bệnh lý thường dai dẳng, tái diễn liên tục, kèm cảm giác mệt mỏi, sụt cân, sốt nhẹ, rối loạn tiêu hóa hoặc da đổi màu. Đây là những tín hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nguyên nhân chính xác khiến ung thư gây đổ mồ hôi đêm vẫn chưa được xác định rõ ràng. Giả thuyết phổ biến cho rằng cơ thể phản ứng lại với sự phát triển của tế bào ung thư, hoặc sự rối loạn hormone, hay do cơ chế điều hòa thân nhiệt bị ảnh hưởng khi bệnh tiến triển.

Một số trường hợp, tình trạng sốt do ung thư kích hoạt tuyến mồ hôi hoạt động quá mức để hạ nhiệt, khiến người bệnh ra mồ hôi ướt đẫm vào ban đêm.

Những bệnh ung thư thường gây ra mồ hôi đêm

Không phải mọi trường hợp đổ mồ hôi đêm đều là ung thư, nhưng nhiều nghiên cứu ghi nhận đây là triệu chứng phổ biến ở một số bệnh ác tính.

U lympho (ung thư hạch bạch huyết): Đây là nguyên nhân hàng đầu gây mồ hôi đêm. Người bệnh thường kèm theo sốt nhẹ và sụt cân không rõ nguyên nhân. Ba triệu chứng này tạo thành “bộ ba cảnh báo” đặc trưng của bệnh.

Bệnh bạch cầu (leukemia): Là ung thư của các tế bào máu, khiến người bệnh ra mồ hôi nhiều, da tái nhợt, mệt mỏi, dễ nhiễm trùng.

Đa u tủy xương (multiple myeloma): Là ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Triệu chứng thường gặp là đau xương, yếu cơ và đổ mồ hôi về đêm.

Ung thư vú, phổi và tuyến tiền liệt: Ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, những loại ung thư này có thể làm rối loạn hormone và thân nhiệt, dẫn đến ra mồ hôi ban đêm.

U hắc tố (melanoma): Khi di căn đến cơ quan nội tạng, loại ung thư da này cũng có thể gây ra tình trạng tăng tiết mồ hôi.

Ngoài ra, một số bệnh lý khác như cường giáp, lao phổi, nhiễm trùng mạn tính hoặc tác dụng phụ của thuốc cũng có thể gây triệu chứng tương tự. Vì vậy, việc phân biệt và kiểm tra y tế là điều cần thiết.

Khi nào cần đi khám?

Các bác sĩ cho rằng, mồ hôi đêm chỉ thật sự đáng lo khi kéo dài trên 2 tuần, không rõ nguyên nhân và kèm các biểu hiện khác như mệt mỏi, giảm cân, đau nhức, nổi hạch hoặc sốt về đêm.

Khi đó, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra tổng quát, xét nghiệm máu, chụp chiếu và tầm soát ung thư nếu cần thiết.

Nhiều bệnh nhân phát hiện ung thư khi đã ở giai đoạn muộn, chỉ vì coi thường các triệu chứng nhỏ. Trong khi đó, nếu được chẩn đoán sớm, khả năng điều trị thành công có thể đạt tới 80–90%.

Việc duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn uống cân đối, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường.