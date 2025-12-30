Món hay ăn cùng trứng vịt lộn là "thuốc quý" giá rẻ

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt, rau răm còn được xem là một vị thuốc trong y học cổ truyền và được y học hiện đại ghi nhận nhiều tác dụng sinh học.

Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.

Rau răm là món hay ăn kèm với trứng vịt lộn (Ảnh: Getty).

Trong ẩm thực, rau răm thường xuất hiện cùng trứng vịt lộn, ốc luộc, gỏi gà, cháo gà, bánh cuốn… với vai trò khử mùi tanh, kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa.

Theo các tài liệu Đông y, toàn bộ cây rau răm đều có thể dùng làm thuốc, sử dụng ở dạng tươi hoặc phơi khô để bảo quản lâu dài.

Theo Đông y, rau răm có vị cay, hơi đắng, mùi hắc, tính nóng, chứa nhiều tinh dầu. Chính đặc tính này giúp rau răm có tác dụng làm ấm cơ thể, kích thích tiêu hóa, giảm lạnh bụng và hỗ trợ một số chứng rối loạn thường gặp.

Trong dân gian, rau răm được dùng để hỗ trợ điều trị đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, rối loạn kinh nguyệt, trĩ, gàu và các bệnh ngoài da như mụn nước.

Đáng chú ý, rau răm chứa flavonoid, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính. Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận rau răm có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau.

Theo y học hiện đại, các hoạt chất trong rau răm có thể giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng, viêm miệng dạng mụn nước. Hàm lượng axit oxalic trong rau răm góp phần kích thích hoạt động tiêu hóa, giúp giảm đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy.

Ngoài ra, loại rau này còn được sử dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, mụn nhọt, đồng thời có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý ở người trung niên khi dùng với liều lượng phù hợp.

Dù mang lại nhiều lợi ích, rau răm không nên sử dụng tùy tiện. Việc ăn quá nhiều và kéo dài có thể gây suy giảm tinh khí, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, thậm chí tác động không tốt đến tuyến tụy. Với phụ nữ, việc sử dụng rau răm thường xuyên có thể làm rối loạn kinh nguyệt, thậm chí gây mất kinh.

Lưu ý khi dùng rau răm

Một số đối tượng cần đặc biệt thận trọng khi dùng rau răm gồm phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt, phụ nữ mang thai, nhất là giai đoạn đầu thai kỳ. Những người có thể trạng yếu, gầy gò, xanh xao hoặc cơ địa dễ nóng trong cũng nên hạn chế sử dụng loại rau này.

Rau răm cần được rửa sạch kỹ trước khi ăn để tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn.

Trong dân gian, rau răm được dùng trong một số bài thuốc đơn giản như hãm lá rau răm với gừng để giải cảm cúm, dùng hạt rau răm kết hợp hương nhu hỗ trợ trị nôn mửa và tiêu chảy.

Lá rau răm giã lấy nước uống, phần bã đắp ngoài bụng có thể giúp giảm đầy trướng. Ngoài ra, rau răm còn được sử dụng ngoài da để hỗ trợ xử lý các tổn thương da do nước ăn tay chân, mụn nhọt, mụn nước, vết sưng đau hoặc bầm tím.

Tuy vậy, các bài thuốc dân gian chỉ mang tính hỗ trợ. Khi có biểu hiện bệnh lý nghiêm trọng hoặc kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh tự ý điều trị gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.