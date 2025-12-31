Hà Nội: Cứu người đàn ông nước ngoài ngừng tim đột ngột khi chơi pickleball

Ngày 31/12, Bệnh viện E thông tin về ca cấp cứu thành công trường hợp người nước ngoài ngừng tim đột ngột sau khi chơi pickleball.

Trước đó, ngày 29/12, nam bệnh nhân 50 tuổi, quốc tịch Romania, đang sinh sống tại Hà Nội được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu vì xuất hiện tình trạng đau ngực, khó thở khi đang chơi pickleball.

Bệnh nhân được bạn đưa tới cổng Bệnh viện E thì bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngay lập tức, kíp trực đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ" toàn bệnh viện, nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, tiến hành ép tim và khử rung tim liên tục. Sau hai lần sốc điện, tim người bệnh đã đập trở lại và dần lấy lại ý thức.

Bệnh nhân bất ngờ ngừng tim ngay trước cổng Bệnh viện E, được sốc tim, can thiệp thành công (Ảnh: Thanh Xuân).

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch cho thấy, người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do có huyết khối.

Các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn đã quyết định can thiệp cấp cứu hút máu huyết khối tái thông động mạch bị tắc và đặt stent phủ thuốc để tái thông kịp thời, bất chấp các rào cản về thủ tục quốc tế và khó khăn về chi phí do người bệnh không mang theo tiền.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Đường, Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, cho biết, sau can thiệp, người bệnh đã hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Đường, thời gian qua có nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ hoặc chấn thương khi chơi môn thể thao pickleball. Các trận đấu pickleball có tốc độ cao, đổi hướng đột ngột có thể làm tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố thúc đẩy cơn nhồi máu cơ tim trên nền người bệnh đã có sẵn yếu tố nguy cơ.

"Ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đã biết trước, hoặc có bệnh lý tim mạch nhưng chưa được phát hiện và điều trị.

Tuy nhiên, có một số trường hợp không bị bệnh tim nhưng bị đột tử do rung thất và đột tử kích hoạt bởi vật tù tác động mạnh vào vùng ngực.

Vì vậy, để ngăn ngừa ngừng tim đột ngột liên quan đến hoạt động thể thao cần phải có chiến lược rõ ràng, từ việc khám sức khỏe định kỳ sàng lọc các bệnh lý tim mạch, có các bài tập, kế hoạch luyện tập, mức độ tập luyện phù hợp với mỗi tình trạng bệnh, không nên tập luyện quá gắng sức. Cần có lối sống lành mạnh, tránh stress, chế độ dinh dưỡng phù hợp", BS Đường khuyến cáo.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cho biết, trong bối cảnh thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường cần lưu ý về sức khỏe.

Theo đó, cần duy trì việc uống thuốc đều đặn theo chỉ định; cần tham vấn ý kiến chuyên gia khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe; nâng cao nhận thức và kỹ năng sơ cứu tại cộng đồng đối với các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim để giảm thiểu nguy cơ tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi thấy có dấu hiệu cơn đau tức ngực trái (có thể lan lên vai hoặc tay trái), kèm khó thở, vã mồ hôi mà không thuyên giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.