Điều gì xảy ra khi bạn uống trà mỗi ngày?

Tại sao trà là thức uống trường thọ?

Với hơn 1.500 loại, chưa kể tất cả các loại trà thảo mộc khác nhau, trà là một thức uống dễ chịu, thư giãn và có tác dụng chữa bệnh.

Ở các vùng xanh, nơi trà được tiêu thụ thường xuyên, người ta cho rằng nó tốt cho sức khỏe hơn nước. Trà xanh cung cấp sự hỗ trợ miễn dịch mạnh mẽ, giúp chống lại bệnh tật và kéo dài một cuộc sống chất lượng.

Theo Blue Zones, lá trà chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ gọi là polyphenol giúp ngăn ngừa ung thư, bệnh tim mạch, loãng xương và các vấn đề mãn tính khác. Polyphenol thường được tìm thấy với số lượng lớn trong trái cây, rau củ, ngũ cốc, cà phê và rượu vang.

Uống trà mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Freepik).

Các polyphenol cụ thể trong trà được gọi là catechin hoặc EGCG, mạnh hơn các polyphenol tự nhiên có trong bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Trà ngăn ngừa ung thư như thế nào?

Tế bào ung thư có những đặc tính đặc biệt cho phép chúng sống lâu hơn các tế bào khỏe mạnh. Khi các tế bào bình thường chết đi, tế bào ung thư có xu hướng phát triển và lan rộng khắp cơ thể.

Nhiều nghiên cứu đã ca ngợi tác dụng của trà xanh đối với tế bào ung thư. Người ta phát hiện ra rằng trà xanh làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư phổi và khối u vú. Một phân tích tổng hợp cho thấy phụ nữ thường xuyên uống trà xanh có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn.

Trong Thử nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và buồng trứng, bao gồm hơn 100.000 người, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người tiêu thụ trà xanh có nguy cơ mắc tất cả các loại ung thư thấp hơn.

Một số nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng trà có ít tác dụng đối với ung thư. Vì thế, cần nhiều nghiên cứu hơn nữa. Mặc dù vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc uống trà có thể ngăn ngừa ung thư, nhưng trà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Trà có thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tim và huyết áp cao không?

Tại Nhật Bản, trà xanh là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất. Trong một nghiên cứu trên hơn 40.000 người Nhật thường xuyên uống trà, nguy cơ mắc bệnh tim giảm đáng kể. Nghiên cứu cho thấy nguy cơ giảm hơn 30% ở phụ nữ và hơn 20% ở nam giới.

Tỷ lệ tử vong do đột quỵ thậm chí còn thấp hơn ở nhóm người Nhật này, với mức giảm hơn 60% ở phụ nữ và hơn 40% ở nam giới. Catechin được biết đến là chất giúp ngăn chặn sự sản sinh các gốc tự do trong động mạch và mô, từ đó ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông.

Uống trà xanh trong một năm làm giảm nguy cơ huyết áp cao hơn 45% ở những người uống hai cốc rưỡi mỗi ngày. Đối với những người uống nhiều hơn hai cốc rưỡi, huyết áp cao giảm 65%. Thực tế, Tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ kết luận rằng trà, đặc biệt là trà xanh và EGCG, có lợi cho sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất.

Trà có thể bảo vệ chúng ta khỏi tử vong do mọi nguyên nhân không?

Nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản cũng xem xét tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân khi uống trà xanh thường xuyên.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng người trưởng thành Nhật Bản từ 40 đến 79 tuổi có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân giảm nếu họ uống từ 5 tách trà xanh trở lên mỗi ngày. Kết quả này rất đáng kể, với phụ nữ có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 23% và nam giới thấp hơn 12%.

Trà có giúp thư giãn không?

Trà cũng giúp giảm căng thẳng bằng cách tăng mức độ thư giãn và khả năng tập trung.

Axit amin L-theanine có tác dụng trung hòa lượng caffeine có trong trà cũng như cảm giác bồn chồn, kích thích mà caffeine có thể gây ra. Trà là cách duy nhất bạn có thể bổ sung chất này vào chế độ ăn uống mà không cần dùng đến thực phẩm chức năng.

Axit amin này được cho là làm tăng hoạt động của não bộ để đạt được trạng thái tập trung thư giãn. Nồng độ L-theanine cao nhất có trong các loại trà xanh và trà trắng. Nó đã được chứng minh giúp giảm cholesterol xấu, chống tích tụ mỡ thừa trong cơ thể, ức chế các bệnh do virus như cảm lạnh hoặc cúm và giảm sự hình thành mảng bám trên răng.

Vùng xanh Ikaria (Hy Lạp): Mối liên hệ giữa trà và tuổi thọ

Người Ikaria hầu như không có dấu hiệu sa sút trí tuệ hoặc nhiều bệnh mãn tính. Giá trị gia đình, truyền thống lâu đời và tình yêu đối với trà thảo mộc, cùng nhiều yếu tố khác, đã giúp một phần ba người Ikaria sống đến ít nhất 90 tuổi.

Họ uống rượu vang đỏ mạnh, thức khuya, ngủ nướng và biết cách thư giãn. Họ năng động ngoài trời và trong vườn nhà. Họ sống như người miền núi và ăn uống theo chế độ ăn Địa Trung Hải lành mạnh.

Ngoài chế độ ăn giàu đậu, rau dại, dầu ô liu, chanh và khoai tây, họ thường xuyên pha trà từ các loại thảo mộc hoang dã. Trà Hy Lạp có thể mang lại những tác dụng có lợi cụ thể. Chẳng hạn, bạc hà dại giúp ngăn ngừa viêm nướu và loét, hương thảo hỗ trợ điều trị bệnh gút, ngải cứu cải thiện lưu thông máu.

Chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ Dan Buettner đã gửi các mẫu trà thảo mộc Ikaria để kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Ông phát hiện ra rằng tất cả chúng đều có đặc tính chống oxy hóa ngoài tác dụng lợi tiểu nhẹ. Vì vậy, chúng không chỉ chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ mà còn giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể và làm giảm huyết áp nhẹ.

Nóng, lạnh, ướp đá hoặc thêm gia vị, trà có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau, cũng đa dạng như chính các loại trà. Bạn có thể pha trà nắng bằng cách cho túi trà vào bình nước có nắp đậy và để dưới ánh nắng mặt trời cho trà ngấm dần.

Bạn có thể thêm bạc hà, chanh hoặc các loại trái cây tươi khác vào trà để tạo ra những thức uống độc đáo. Đối với trà pha trên bếp, hãy đun nước gần sôi, nhấc khỏi bếp, sau đó cho túi trà vào nước nóng (không phải nước đang sôi) và ngâm ít nhất 10 phút để trà ngấm.