Những tiến bộ trong phẫu thuật ung thư đầu - cổ hiện nay

Sự kiện cập nhật những tiến bộ y khoa mới, hướng tới mục tiêu loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn chức năng sống và tái tạo thẩm mỹ trong phẫu thuật ung thư đầu - cổ cho người bệnh.

Những thách thức trong phẫu thuật ung thư đầu cổ

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), ung thư đầu - cổ đứng thứ 7 trong các loại ung thư phổ biến toàn cầu. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh dưới 40 tuổi đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, cho thấy xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại. Bệnh có thể khởi phát ở nhiều vị trí trọng yếu như họng, thanh quản, khoang miệng, mũi xoang, tuyến mang tai, hay tuyến giáp..., liên quan đến các chức năng sống, hệ thần kinh và thẩm mỹ.

Điều này đặt ra bài toán với 3 mục tiêu thách thức trong phẫu thuật ung thư đầu - cổ hiện nay: loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn chức năng và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Hội nghị quy tụ trên 150 chuyên gia, bác sĩ tham dự (Ảnh: BTC).

Để tìm lời giải, hội nghị quốc tế ngày 19/10 do Facing The World, Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh phối hợp tổ chức là diễn đàn khoa học quan trọng, nơi các chuyên gia từ Anh và Việt Nam cùng trao đổi kinh nghiệm về các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị ung thư và tái tạo vùng đầu - cổ.

Toàn cảnh hội nghị quốc tế về phẫu thuật ung thư đầu - cổ tại Việt Nam

Hội nghị gồm 4 phiên họp, 12 báo cáo chuyên sâu, thu hút hơn 150 bác sĩ đến từ các chuyên khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật đầu cổ, Ung bướu và Tạo hình thẩm mỹ. Sự kiện có sự tham dự của Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội TS.BS Nguyễn Đình Hưng; Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội GS.TS.BS Nguyễn Đình Phúc; GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐHQG Hà Nội và các chuyên gia từ Việt Nam, Anh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội - TS.BS Nguyễn Đình Hưng chia sẻ: “Những năm gần đây, Hà Nội đã tích cực hợp tác với nhiều tổ chức và chuyên gia quốc tế, tiếp nhận các tiến bộ y học và mô hình quản lý tiên tiến. Sở Y tế Hà Nội khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở y tế mở rộng hợp tác, đào tạo, nghiên cứu, qua đó xây dựng nền y học hiện đại, nhân văn và hội nhập sâu rộng. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực bền vững cho đội ngũ bác sĩ ”.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Tham dự hội nghị, GS.TS.BS Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội cho biết, ung thư vùng đầu - cổ là nhóm bệnh lý phức tạp do liên quan đến các cơ quan thiết yếu. Bệnh có đặc tính tiến triển mạnh tại chỗ, xâm lấn rộng nhưng ít di căn xa, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhờ tiến bộ y học, phẫu thuật đầu - cổ ngày nay không chỉ loại bỏ triệt để khối u mà còn tái tạo cấu trúc, phục hồi chức năng và thẩm mỹ cho người bệnh.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Hà Nội (Ảnh: BTC).

Bà Katrin Kandel - Giám đốc Điều hành Facing The World - đơn vị chủ trì hội nghị cho biết, những thách thức về kiểm soát ung thư, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật vùng đầu - cổ là một phần trong chuỗi hoạt động khoa học “Facing The World Series of Conference” được triển khai tại Việt Nam.

Theo bà, mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực phẫu thuật đầu cổ và dị tật khuôn mặt thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm quốc tế, giúp bác sĩ trong nước có thêm công cụ và phương pháp tiếp cận các ca bệnh phức tạp, mang lại kết quả điều trị bền vững hơn cho người bệnh.

Bà Katrin Kandel - Giám đốc Điều hành Facing The World (Ảnh: BTC).

Những tiến bộ mới trong phẫu thuật vùng đầu - cổ được chia sẻ tại hội nghị

Trong phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề “Ung thư vùng đầu - cổ”, các chuyên gia quốc tế tập trung trao đổi về những thách thức trong điều trị khối u ác tính tại mũi xoang, tuyến mang tai và tuyến giáp - những vị trí đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật tinh vi và hiểu biết sâu về giải phẫu.

BS Peter Clarke, Chủ tịch khoa Thanh quản và Mũi, Hội Y học Hoàng gia Anh, trình bày chuyên đề “Những điều cần cân nhắc khi đối mặt với ung thư mũi xoang” - nhóm bệnh hiếm, đa dạng mô học và dễ bị chẩn đoán muộn do triệu chứng tương tự viêm xoang lành tính.

BS Peter Clarke - Chủ tịch khoa Thanh quản và Mũi, Hội Y học Hoàng gia Anh tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Từ phía Việt Nam, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Phẫu thuật đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, giới thiệu nghiên cứu so sánh giữa phẫu thuật cắt thùy giáp nội soi qua đường tiền đình miệng và phẫu thuật mở truyền thống. Kết quả cho thấy kỹ thuật nội soi không chỉ đảm bảo kiểm soát khối u, ít xâm lấn, mà còn không để lại sẹo ngoài da - minh chứng cho bước tiến của phẫu thuật ít xâm lấn tại Việt Nam.

ThS.BSNT. Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa TMH và PT Đầu cổ, Hồng Ngọc tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Tiếp nối chương trình, phiên thứ hai với chủ đề “Vạt tạo hình trong ung thư đầu - cổ” tập trung vào các kỹ thuật tái tạo vùng khuyết hổng sau phẫu thuật, nhằm phục hồi chức năng và thẩm mỹ cho người bệnh. Tiêu biểu trong phiên này là báo cáo của BS Francesco Riva, chuyên gia phẫu thuật hàm mặt thuộc Hiệp hội Y khoa Anh quốc, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn vạt tái tạo phù hợp trong các trường hợp cắt bán phần hoặc toàn bộ xương hàm trên, giúp khôi phục khả năng ăn nhai, cải thiện diện mạo khuôn mặt.

Buổi chiều, chương trình tiếp tục với các chuyên đề chuyên sâu về quản lý tổn thương thần kinh và tạo hình thẩm mỹ, gồm: “Xử trí tổn thương dây thần kinh mặt: tái tạo tĩnh hay tái tạo động”- BS Sarah Al - Himdani (Anh); “Phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc mũi mở”- BS Florian Bast (Anh); “Phẫu thuật sửa dị tật tai nhỏ bằng sụn sườn tự thân” - ThS.BS Bùi Tuấn Anh, Phó khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, BVĐK Hồng Ngọc,… và nhiều nội dung đáng chú ý khác.

Hội nghị diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, đơn vị tiên phong trong hợp tác quốc tế về đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Với sự phối hợp của Facing The World và Hội Tai Mũi Họng Hà Nội, sự kiện trở thành cầu nối trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia Anh - Việt, góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư đầu - cổ và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.