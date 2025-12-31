Thực hiện thành công ca ghép gan cuối cùng năm 2025

Trước đó, tối 30/12, ngay khi nhận thông tin về trường hợp người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có mặt tại đây để phối hợp chuyên môn, hội chẩn khẩn cấp.

Người hiến là nam giới, 51 tuổi. Sau những nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Với tấm lòng nhân đạo, đại diện gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng của người thân để cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Đúng 2h sáng ngày 31/12, các bác sĩ thực hiện lấy tạng từ người hiến chết não.

Đến 5h30 sáng 31/12, tạng gan được lấy thành công, ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng di chuyển ra sân bay để kịp về Hà Nội ghép gan cho bệnh nhân.

Sáng 31/12, ê-kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có mặt tại sân bay (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người được ghép gan là nữ bệnh nhân 43 tuổi, bị xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn đang điều trị tại Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhiều lần (7 lần), đã từng được phẫu thuật bắc cầu cửa chủ cách đây 27 năm và can thiệp nút động mạch lách 3 năm trước.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành ghép gan cho nữ bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, ca ghép gan đã diễn ra thuận lợi. Ngay sau ca mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu, tiên lượng tốt.