Cứu thành công bệnh nhân suy tim biến chứng thủng vách liên thất hiếm gặp

Bác sĩ ngưng tim tạm thời xử lý phần bị thủng ở vách tim

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều biến chứng nặng nề như: suy tim, rối loạn nhịp tim, thủng tim, vỡ tim,…

Bệnh nhân B. V. E (62 tuổi, ngụ xã Đại Hải, Cần Thơ) là trường hợp đặc biệt tương tự. Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp, có sốc tim, huyết áp tụt, mệt nhiều, khó thở và chóng mặt. Qua siêu âm tim, các bác sĩ bất ngờ phát hiện bệnh nhân bị thủng vách liên thất, khiến máu chảy bất thường hỗn loạn giữa hai buồng tim, dẫn đến suy tim tiến triển nặng, chức năng co bóp tim giảm nghiêm trọng.

ThS.BS.CKII Trần Phước Hòa, Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức sau mổ tim, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, đây là một trong những biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm sau nhồi máu cơ tim cấp. Để tìm phương án an toàn cho bệnh nhân, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn đa chuyên khoa, thống nhất cho bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, hoãn phẫu thuật.

Lý giải về quyết định này của hội đồng chuyên môn, bác sĩ Trần Phước Hoà giải thích thêm: “Do vùng tim bị tổn thương còn rất yếu, nếu phẫu thuật ngay có thể khiến vết thủng lan rộng, nguy cơ biến chứng cao và đe dọa tính mạng. Vì vậy, các bác sĩ quyết định điều trị tích cực trước để ổn định sức khỏe, giúp tim có thời gian phục hồi, rồi mới tiến hành phẫu thuật sau 2 tuần. Việc chờ đợi này nhằm đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn hơn và tăng khả năng hồi phục cho người bệnh”.

Trong thời gian 2 tuần chờ phẫu thuật, bệnh nhân được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc đặc biệt để hồi phục sức khỏe đáp ứng yêu cầu của ca phẫu thuật. Sau 2 tuần, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

“Đây là một ca mổ khó, đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm chuyên sâu trong xử lý tim mạch. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể để thay tim làm nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể, giúp tim tạm nghỉ.

Sau đó, ê-kíp tiến hành bắc 4 cầu nối mạch vành để cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, rồi dùng dung dịch đặc biệt giúp tim tạm ngừng đập nhằm xử lý phần bị thủng ở vách tim (thông liên thất). Toàn bộ quá trình đều được phối hợp chặt chẽ để bảo vệ chức năng tim và não cho người bệnh trong thời gian suốt ca mổ kéo dài”, bác sĩ Trần Phước Hoà chia sẻ thêm.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, vùng thủng ở vách tim được khâu vá thành công và vùng phình mỏm được tái tạo. Người bệnh được chăm sóc tích cực tại hồi sức sau mổ tim. Hiện tại, ông E hồi phục tốt, huyết động ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt và đang tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng để sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Hiện người bệnh đã được xuất viện 7 ngày sau mổ và theo dõi tái khám ngoại trú theo lịch.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Người có nguy cơ cao cần khám định kỳ để phòng bệnh sớm

Cũng theo bác sĩ Trần Phước Hòa, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại nhiều biến chứng nặng nề như: suy tim, rối loạn nhịp tim, thủng tim, vỡ tim… Người trên 50 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Khi có các triệu chứng dấu hiệu như đau ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi lạnh, mệt đột ngột, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Những năm gần đây, chuyên ngành phẫu thuật tim hở tại Việt Nam đã có nhiều phát triển vượt bậc, từ các kỹ thuật như khâu vá tim, thay van tim cho đến việc ứng dụng thiết bị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể hiện đại. Nhờ những tiến bộ này, các bác sĩ có thể can thiệp thành công cho nhiều trường hợp bệnh tim nặng, phức tạp vốn trước đây có nguy cơ tử vong cao.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long khẳng định năng lực điều trị hiệu quả các ca bệnh tim mạch phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long.