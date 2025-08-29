TPHCM: Ưu đãi cho bác sĩ "bỏ phố về quê", nhiều trung tâm y tế vẫn ế

Sáng 29/8, Sở Y tế TPHCM tổ chức Lễ hội việc làm ngành y tế TPHCM tại Trung tâm y tế (TTYT) Cần Giờ. Sự kiện thu hút 158 bác sĩ đã hoàn thành chương trình thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế khóa 3 của Sở và hơn 200 bác sĩ tự do.

Bác sĩ trẻ “bỏ phố về quê”

Từ sáng sớm, bác sĩ trẻ Đài Trang (26 tuổi) đã có mặt tại TTYT Cần Giờ để tìm cơ hội việc làm. Trang tốt nghiệp ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và vừa hoàn thành kỳ thực hành 18 tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa lập nghiệp tại các bệnh viện trung tâm thành phố, cô lựa chọn trở về quê hương là thành phố Vũng Tàu (cũ) để bắt đầu hành trình nghề nghiệp của mình. Tại lễ hội việc làm năm nay, cô chủ động đăng ký ứng tuyển tại TTYT Vũng Tàu và may mắn trúng tuyển.

Chia sẻ với Dân trí về lựa chọn của mình, bác sĩ trẻ cho hay cô mong muốn có một công việc ổn định, vừa có cơ hội rèn luyện, nâng cao tay nghề. Khi có kinh nghiệm vững vàng, Trang sẽ tiếp tục học hỏi, mở rộng kiến thức và bằng cấp của mình.

Với Trang, bệnh viện lớn là một lựa chọn tốt nhưng không phải duy nhất. Sau khi sáp nhập, các TTYT cũng phát triển rất nhiều: có giường bệnh, phòng lưu, nhiều chuyên ngành. Các bác sĩ khi về làm việc tại bệnh viện tuyến cơ sở vẫn có thể học hỏi và trưởng thành.

Ngoài ra, Trang cũng nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo cô, nếu người dân tin tưởng và lựa chọn điều trị tại tuyến cơ sở, sẽ giảm tải đáng kể cho bệnh viện tuyến trên.

“Trong những ngày thực tập ở bệnh viện lớn, mình chứng kiến cảnh một giường phải nằm đến 3-4 bệnh nhân. Tình trạng đông đúc khiến cả thầy thuốc lẫn người bệnh đều chịu nhiều áp lực.

Nếu tuyến cơ sở mạnh hơn, nhiều bệnh hoàn toàn có thể giải quyết tại chỗ, bệnh nhân vừa thuận tiện, hệ thống cũng vận hành hiệu quả hơn”, Trang chia sẻ.

Với niềm tin ấy, Đài Trang chọn quay về quê hương, bắt đầu những bước nhỏ ở TTYT. Hành trang mang theo không chỉ là kiến thức từ giảng đường, mà còn là khát vọng được cống hiến, học hỏi và góp phần làm cho tuyến y tế cơ sở ngày một vững vàng hơn.

Với mục tiêu làm việc gần nhà, Đài Trang ứng tuyển vào Trung tâm y tế Vũng Tàu (Ảnh: Diệu Linh).

Cũng lựa chọn khu vực Vũng Tàu, nơi cách trung tâm TPHCM 100km, làm “bệ phóng” cho sự nghiệp, một bác sĩ trẻ khác quyết định nộp hồ sơ vào Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí công tác.

Rời quê hương Trà Vinh lên TPHCM học tập từ năm 18 tuổi tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sau gần 10 năm học tập, cô lựa chọn đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để tìm thêm cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

“Với tôi, việc đi đến một nơi mới không chỉ là công việc, mà còn là hành trình để mở rộng trải nghiệm, thay vì gói gọn trong những khuôn khổ quen thuộc.

Tôi muốn trải nghiệm môi trường làm việc khác, cũng mong muốn đóng góp sức trẻ của mình cho những nơi còn thiếu nhân lực. Khi còn sức, mình muốn được đi, được thử, để sau này nhìn lại, thấy quãng đường mình đã đi qua thật xứng đáng”, bác sĩ này chia sẻ.

Nhiều ưu đãi cho bác sĩ trẻ về tuyến cơ sở

Với BSCK2 Bùi Xuân Thy, Giám đốc TTYT Vũng Tàu, Sở Y tế TPHCM tổ chức ngày hội việc làm cho các bác sĩ trẻ là hoạt động rất quan trọng, tạo điều kiện cho các đơn vị y tế, đặc biệt là những đơn vị ở địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ, có cơ hội tiếp cận và tuyển dụng bác sĩ trẻ về làm việc, phát huy năng lực đã được đào tạo.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Thy cũng nhận định, việc tuyển dụng của TTYT ở vùng ven, xa trung tâm có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi thu hút nhân lực trẻ về làm việc so với các bệnh viện trong thành phố. Trung tâm vì thế cũng đã có một số chính sách hỗ trợ các nhóm này để giữ chân bác sĩ.

“Về chế độ lương bổng, chúng tôi thực hiện theo quy định chung của Sở Y tế TP.HCM, nhưng ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ thêm, trung bình từ 500.000 - 800.000 đồng/tháng tùy trình độ chuyên môn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ tạm chỗ ở cho bác sĩ mới trong thời gian từ 3 đến 6 tháng, để họ có thời gian tìm nơi ở ổn định lâu dài.

Chúng tôi cũng tạo điều kiện về môi trường làm việc, sắp xếp vị trí phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu, đồng thời từng bước cử bác sĩ đi học chuyên khoa”, bác sĩ cho biết.

Hiện trung tâm có gần 300 nhân viên, quản lý 17 trạm y tế. Năm nay, chỉ tiêu của trung tâm là tuyển 19 bác sĩ. Sau hơn 1 tiếng tại lễ hội việc làm, trung tâm đã tuyển được 2 bác sĩ trẻ. Trước mắt, bác sĩ mới sẽ được bố trí làm việc tại trung tâm, sau đó sẽ luân chuyển về các khoa, phòng hoặc trạm y tế phù hợp.

Lần đầu tiên đại diện Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tham gia ngày hội việc làm ngành y tế của TPHCM, BSCK2 Phạm Trung Thảo, Giám đốc bệnh viện cho hay, nhiều năm qua, bệnh viện luôn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực. Sự kiện sẽ mở ra cơ hội để bệnh viện tiếp cận, hy vọng tuyển được những bác sĩ trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện trong thời gian tới.

Hai ứng viên đến ứng tuyển tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí (Ảnh: Diệu Linh).

Hiện, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí có quy mô 50 giường. Với quy mô này, bệnh viện cần có 10 bác sĩ, nhưng hiện tại chỉ mới có 6. Tham gia lễ hội lần này, bệnh viện đã tuyển dụng được 2/3 bác sĩ trẻ sẽ làm việc tại khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu và chỉ đạo tuyến, khoa Lao - HIV - Kháng thuốc.

Trong thời gian tới, bệnh viện đưa vào hoạt động tòa nhà mới với công suất 100 giường bệnh, cơ hội việc làm vì thế cũng mở rộng hơn.

Về chế độ hỗ trợ, các bác sĩ từ trung tâm TPHCM hay các địa phương xa khi về công tác tại bệnh viện chắc chắn sẽ được hỗ trợ chỗ ở trong khuôn viên bệnh viện.

Bên cạnh các chế độ chung theo quy định của Nhà nước, bệnh viện còn có chính sách riêng nhằm tăng thu nhập và tạo điều kiện đào tạo nâng cao chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực hô hấp là chuyên ngành trọng điểm của đơn vị.

Nhiều TTYT vẫn “trắng tay”

Tại Ngày hội việc làm ngành y tế năm nay, nhiều TTYT đã tham gia với mong muốn thu hút thêm nhân lực bác sĩ. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn phải ra về “trắng tay”.

Có mặt tại gian hàng TTYT Củ Chi từ sớm, ThS.BS Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc đơn vị này, hy vọng có thể tuyển dụng 24 bác sĩ đa khoa về làm việc. Tuy nhiên, chỉ có 3 ứng viên đến trao đổi. Đến cuối buổi, trung tâm vẫn không tuyển được bác sĩ nào.

“So với năm ngoái, số ứng viên quan tâm có tăng nhưng vẫn ít”, bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Nghĩa, thực tế, việc tuyển bác sĩ về tuyến cơ sở luôn khó khăn. Mặc dù Sở Y tế đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng phần lớn bác sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp thường mong muốn vào bệnh viện lớn để phát triển chuyên môn. Một phần do quãng đường xa, khó khăn về đi lại; một phần do tâm lý e ngại “ít bệnh, ít cọ xát”, sợ bị “lụt nghề”.

"Tại TTYT Củ Chi, chúng tôi luôn tạo điều kiện tối đa cho bác sĩ mới: hỗ trợ chỗ ở nếu ở xa, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo tất cả quyền lợi theo quy định. Ngoài ra, đơn vị còn khuyến khích và tạo điều kiện cho bác sĩ học lên chuyên khoa, có thể theo nhu cầu của đơn vị hoặc theo nguyện vọng cá nhân", bác sĩ Nghĩa chia sẻ.

Theo bác sĩ Nghĩa, chính sách thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở của Sở Y tế TPHCM là hoàn toàn đúng đắn, góp phần nâng cao vai trò y tế cơ sở, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, để thu hút được nhiều hơn, ngoài chính sách, cần giải quyết thêm những khó khăn thực tế về khoảng cách địa lý, điều kiện làm việc và quan niệm của bác sĩ trẻ đối với tuyến cơ sở.

Nhiều bác sĩ trẻ xếp hàng ứng tuyển tại gian hàng các bệnh viện tuyến cuối của Sở Y tế (Ảnh: Diệu Linh).

Cùng chung nỗi niềm, bác sĩ Lê Thị Cẩm Nhung, Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán, TTYT Bàu Bàng, cũng cho hay tại sự kiện, trung tâm đã phỏng vấn 3 ứng viên. Tất cả đều quan tâm đến vị trí tuyển dụng, song vẫn còn e ngại về vị trí địa lý nên chưa thể quyết định.

"Đa số bác sĩ trẻ sống tại trung tâm TPHCM, có người bận con nhỏ, có người đang học thêm, nên ngại đi xa", bác sĩ Nhung chia sẻ.

Thực tế, TTYT Bàu Bàng có quy mô 60 giường bệnh, hiện có 38 bác sĩ đa khoa và 12 bác sĩ chuyên khoa 1, tổng nhân lực vẫn thiếu hơn 10 người so với định mức. Đơn vị đã chuẩn bị chỗ ở tập thể, tạo điều kiện cho bác sĩ học lên chuyên khoa, nhưng khoảng cách gần 60km so với trung tâm TPHCM vẫn là rào cản lớn.

Lần đầu tham gia sự kiện, bác sĩ Nhung cho hay, TTYT Bàu Bàng không đặt nặng mục tiêu phải hoàn thành chỉ tiêu "vì ít nhất đây cũng là dịp quảng bá về trung tâm.

Với bác sĩ Bảo Thi, việc không tuyển được bác sĩ vào ngày hội việc làm chưa chắc là một tín hiệu buồn (Ảnh: Diệu Linh).

Ba năm tham gia lễ hội việc làm là 3 năm TTYT Cần Giờ phải ra về tay trắng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trần Ninh Bảo Thi, Phó giám đốc trung tâm, đây không hẳn là một tín hiệu buồn.

"Ở những năm trước, trong ngày hội, trung tâm không có bác sĩ nào đăng ký chính thức; đa số mới dừng lại ở mức tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, sau ngày hội, nhiều người biết đến chúng tôi hơn và gửi hồ sơ về. Năm vừa rồi, chúng tôi có tuyển được bác sĩ nhờ hình thức này", bác sĩ chia sẻ.

Năm nay, gian hàng của TTYT Cần Giờ thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ các bác sĩ trẻ. Nếu làm việc tại đây, các bác sĩ sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Sở Y tế TPHCM. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ bố trí cho nhà tập thể cho những ai có nguyện vọng ở lại làm việc tại đây.

Từ Cần Giờ đến Bàu Bàng, từ nhu cầu 2 bác sĩ đến nhu cầu 20 bác sĩ, câu chuyện chung vẫn là khát vọng nhân lực y tế tuyến cơ sở. Ngày hội việc làm không chỉ là nơi nộp hồ sơ, mà còn là dịp để các trung tâm quảng bá, kết nối và gieo hy vọng, dù biết rằng con đường thu hút bác sĩ về cơ sở sẽ còn nhiều gian nan.