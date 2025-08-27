Bác sĩ trẻ "vượt sóng" đến nơi xa nhất TPHCM

Tại buổi lễ, ba bác sĩ Lý Bảo Duy, Phan Duy Tùng và Hoàng Quốc Anh đã chia sẻ những cảm xúc, tâm tư và động lực khiến họ tình nguyện tham gia chương trình ý nghĩa này.

Mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một tinh thần: cống hiến sức trẻ, chuyên môn và tâm huyết để nâng cao chất lượng y tế cho người dân tại mảnh đất xa xôi, cách trở đất liền.

7 bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến đầu của thành phố sẽ ra công tác tại Trung tâm y tế Quân Dân y đặc khu Côn Đảo từ ngày 3/9 (Ảnh: Diệu Linh).

Ba câu chuyện, một mục tiêu chung

Chia sẻ với Dân trí, BSCKII Lý Bảo Duy, khoa Ngoại Lồng ngực – Bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân, cho biết anh tình nguyện ra công tác tại Côn Đảo sau khi nghe thông tin về chương trình hỗ trợ y tế, dù trước đó chưa từng đặt chân đến vùng đất này.

Với anh, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cơ hội để mang kiến thức và tâm huyết của mình đến với người dân nơi xa nhất của TPHCM.

Bác sĩ Lý Bảo Duy chia sẻ bên lề buổi lễ (Ảnh: Diệu Linh).

"Thời gian một tháng không quá dài nhưng cũng không ngắn, đủ để tôi và các đồng nghiệp nỗ lực hết mình, mang lại những đóng góp thiết thực cho y tế Côn Đảo.

Côn Đảo là nơi người dân cần nhiều sự hỗ trợ y tế, và tôi mong muốn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại sự an tâm cho họ”, bác sĩ Duy chia sẻ", bác sĩ Duy cho biết.

Khác với bác sĩ Duy, ThS.BSCKI Hoàng Quốc Anh, khoa Chi Dưới, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, cho biết anh đã từng có dịp đến Côn Đảo trong một chuyến công tác trước đây.

Bác sĩ Hoàng Quốc Anh thấu hiểu những khó khăn của người dân Côn Đảo khi tiếp cận dịch vụ y tế (Ảnh: BV)

Những lần tiếp xúc với người dân và lắng nghe câu chuyện của họ để lại trong anh nhiều cảm xúc sâu sắc. Bác sĩ nhận ra rằng y tế cơ sở không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu, mà còn là điểm tựa niềm tin của người dân vào hệ thống y tế.

Bác sĩ Hoàng Quốc Anh chia sẻ, Côn Đảo là vùng đất cách trở đất liền với nhu cầu y tế rất lớn. Trải nghiệm trước đó giúp anh thấu hiểu những khó khăn của người dân khi tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

“Vì vậy, khi biết về chương trình này, tôi đã chủ động đăng ký tham gia, mang kiến thức và phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến đến tuyến cơ sở. Tôi hy vọng, cùng với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, chúng tôi sẽ tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong chăm sóc sức khỏe tại Côn Đảo”, bác sĩ Quốc Anh nhấn mạnh.

Với anh, tham gia chương trình không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là cách để củng cố niềm tin của người dân vào ngành y tế, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống y tế cơ sở vững mạnh hơn.

Bác sĩ Phan Duy Tùng là một trong 7 bác sĩ tình nguyện ra hỗ trợ tại Côn Đảo đợt đầu tiên (Ảnh: BV).

Với 8 năm kinh nghiệm, ThS.BS Phan Duy Tùng, khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cũng là một trong những bác sĩ trẻ nhiệt huyết đăng ký tình nguyện ra Côn Đảo công tác đợt này.

Với bác sĩ Tùng, đây là cơ hội để anh khám phá và có những trải nghiệm ở những môi trường mới cũng như mang lại giá trị cho cộng đồng.

“Đây là cơ hội để tôi trải nghiệm và mang sức trẻ của mình giúp đỡ người dân", bác sĩ Tùng chia sẻ.

"Sức sống mới" cho Côn Đảo

Trong buổi lễ ra quân đợt công tác đầu tiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã chia sẻ tầm nhìn và kỳ vọng về chương trình luân phiên bác sĩ.

Ông Tăng Chí Thượng khẳng định, ngành y tế TPHCM luôn đặt mục tiêu rút ngắn khoảng cách thụ hưởng dịch vụ y tế giữa thành phố và các địa bàn xa xôi như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Côn Đảo.

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Diệu Linh).

Từ ngày 3/9 đến 30/9, 7 bác sĩ chuyên khoa thuộc các chuyên khoa: sản khoa, ngoại khoa, gây mê hồi sức, nhi khoa, nội khoa, chấn thương chỉnh hình và lọc thận từ Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương sẽ đến Côn Đảo, sẽ trực tiếp khám chữa bệnh tại Côn Đảo.

"Các bác sĩ này đều có trình độ cao, tốt nghiệp bác sĩ nội trú, là thạc sĩ và tiến sĩ, đảm bảo chất lượng y tế tốt nhất. Mỗi bác sĩ được phân công nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật, kèm theo cơ chế hỗ trợ từ bệnh viện chủ quản.

Dù thuộc các chuyên khoa khác nhau, các bác sĩ sẽ làm việc theo tinh thần đội nhóm. Nhóm bác sĩ luân phiên sẽ giữ liên lạc với bệnh viện chủ quản và báo cáo trực tuyến hàng tuần với lãnh đạo Sở Y tế và các phòng chức năng để kịp thời nắm bắt, bổ sung các vấn đề chuyên môn cần thiết tại Côn Đảo", ông Thượng nói.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM kỳ vọng, những nỗ lực này nhằm mang lại "sức sống mới" cho người dân Côn Đảo, đặc biệt là phụ nữ mang thai không còn phải vào đất liền để sinh con.

Sở Y tế đã triển khai nhiều sáng kiến như lắp đặt bảng thông tin chương trình luân phiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo; thành lập ngân hàng máu do Bệnh viện Hùng Vương phối hợp triển khai; lắp đặt máy lọc thận tại Trung tâm y tế, giúp bệnh nhân chạy thận yên tâm du lịch.

Chia sẻ thêm, ông Thượng cho hay, hiện tại, số lượng bác sĩ đăng ký tình nguyện đã đủ cho năm 2026. Sở Y tế sẽ tiếp tục thẩm định để đảm bảo luôn có bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo cho đến khi địa phương xây dựng được bệnh viện đa khoa với đội ngũ cố định.

Trong các đợt tiếp theo, chương trình sẽ được mở rộng với sự tham gia của các bệnh viện tuyến cuối khác.

Đồng thời, Sở Y tế đang triển khai các kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, bổ sung đào tạo nhân lực tại chỗ, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân tại Côn Đảo.